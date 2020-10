Vemodig formand: »Det har været en ualmindelig vanskelig beslutning. Måske personligt den vanskeligste, jeg har truffet«

Ståle Solbakken vandt sin sidste kamp som FCK-træner, da det i søndags blev 3-2 over FC Nordsjælland i Parken. Seks dage senere kunne FC København meddele, at klubben har taget afsked med træneren, der »uden sammenligning har været den mest succesfulde i klubbens historie«, som bestyrelsesformand Bo Ryggaard sagde på lørdagens pressemøde.

»Jeg ville have været ked af, hvis vi skulle have fyret Ståle dagen efter et nederlag, for så kunne vi være blevet skudt i skoene, at vi handlede i affekt. Vi er ikke en klub, der reagerer i affekt. Vi har tænkt os godt om, og 2020 har været meget utilfredsstillende«, sagde Bo Ryggaard om den skelsættende beslutning.

»Vi har vurderet over en lang periode, at resultatudviklingen primært i Superligaen ikke har været FC København værdig. Det har Ståle og jeg haft rigtig mange snakke om, fordi det var han sådan set enig i, men det var hele tiden et spørgsmål om at kigge fremad og få ændret på det«, forklarede Bo Ryggaard, der kaldte det en vemodig dag for klubben.