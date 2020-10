Solbakken er færdig i FCK – gamle kendinge overtager

Ståle Solbakken stopper som manager i FCK, efter at klubben har fyret ham.

Fyringen skyldes dårlige resultater, meddeler klubbens bestyrelsesformand Bo Rygaard i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

»Ståle er uden sammenligning den mest succesfulde manager i klubbens historie med en imponerende resultatliste. Alle, der er en del af FCK, skylder Ståle en stor tak for den enorme indsats, han har ydet for klubben og de resultater, han har skabt. Vi må dog også konstatere, at resultaterne i 2020 ikke har været tilfredsstillende, og det tager vi nu konsekvensen af«.

Blå bog Født: 27. februar 1968 (52 år). Nationalitet: Nordmand. Klubber som professionel spiller (1989-2001): Ham-Kam, Lillestrøm, Wimbledon, AaB og FC København. Landskampe/mål som spiller: 58/9. Klubber som træner (2003-nu): Ham-Kam, FC København, FC Köln, Wolverhampton. Udvalgte meritter: Dansk mester med AaB i 1999 som spiller.

Dansk mester med FC København i 2001 som spiller.

Dansk mester otte gange med FC København som træner (senest 2019).

Dansk pokalvinder fire gange med FC København (senest 2017).

Royal League-vinder med FC København (2006).

Årets træner i dansk fodbold tre gange. Kilder: Transfermarkt og Ritzau. Vis mere

Klubben skriver i pressemeddelelsen, at den føler, at tiden er inde til nye kræfter, og at det har været en vanskelig beslutning både fagligt og følelsesmæssigt.

Klublegender overtager i første omgang

I første omgang overtager to tidligere spillere tøjlerne. Hjalte Bo Nørreaard, der er U-19-holdets cheftræner i klubben, samt klublegenden William Kvist, der er bestyrelsesmedlem tager over med det samme.

Hjalte Bo Nørregaard får rollen som midlertidig cheftræner og vil bruge al sin energi på at få spillerne til at stå skarpe og tændte, når de næste søndag møder AaB.

»Det er selvfølgelig en trist baggrund at få den her opgave på, men når klubben beder om min hjælp, så er jeg selvfølgelig klar til at træde til. Jeg har enorm respekt for Ståle og de ting, han har præsteret for klubben, og jeg ved, at han har haft masser af dygtige mennesker omkring sig, som jeg kommer til at arbejde sammen med«, siger han.

Ved sin side bliver han ledsaget af sin gamle holdkammerat William Kvist.

»FCK har en stærk spillertrup, som vi vurderer, har brug for fornyet inspiration og gejst. Jeg er overbevist om at truppen er stærk nok til at spille med om guldet. Det har altid været forventningen og ambitionen i FCK. Og det vil vi ikke gå på kompromis med«, siger William Kvist til klubbens hjemmeside.

Klokken 10 afholder klubben pressemøde i Parken, hvor bestyrelsesformand Bo Rygaard og William Kvist vil være til stede. Seancen vil blive sendt live på klubbens hjemmeside.

Der er ikke sat dato på, hvornår et nyt sportslig setup er på plads, men Ståle Solbakkens assistent gennem to omgange Bård Wiggen forlader også klubben.