Superligaens 4. runde: Kriseramte FCK erobrer sæsonens første sejr i Superligaen

Superligaen 4. runde Fredag Randers-Brøndby 1-2 Søndag 14.00 OB-Vejle 0-1 14.00 Lyngby-SønderjyskE 2-2 16.00 AaB-AGF 1-1 18.00 Horsens-FCM 2-2 20.00 FCK-FCN 3-2





1-0 Nicolai Boilesen (6), 1-1 Mohammed Diomande (17), 2-1 Jonas Wind (30), 2-2 Martin Frese (48), 3-2 Jonas Wind (59, str.)

Efter en sæsonstart fyldt med store skuffelser sikrede FC København sig søndag aften en yderst tiltrængt sejr.

På hjemmebane vandt FCK med 3-2 over FC Nordsjælland efter et velspillet og underholdende opgør i Superligaen.

Det var sæsonens første sejr for sidste sæsons sølvvindere.

Det var samtidig en lille oprejsning oven på torsdagens nederlag til kroatiske Rijeka i Europa League-kvalifikationen. Det nederlag betød, at FCK måtte vinke farvel til europæisk gruppespil i denne sæson.

FCK har efter søndagens sejr fire point efter fire kampe på Superligaens niendeplads. FCN har samme antal point og kampe på syvendepladsen.

Søndagens sene kamp blev overværet af et yderst begrænset antal tilskuere på grund af coronarestriktioner. De dikterer, at der maksimalt må være 500 personer på stadion - inklusive spillere og trænere.

FCK lignede fra kampens indledning et hold, der var opsat på at vaske torsdagens store skuffelse hurtigt af sig.

Københavnerne fandt hinanden godt i hurtige kombinationer, og der var blot spillet fem minutter, da de bragte sig foran.

Nicolai Boilesen blev spillet fri med en aflevering skråt tilbage i feltet og afsluttede mod mål. FCN’s Jacob Christensen rettede skuddet af med sin udstrakte fod, og bolden hoppede i mål til 1-0.

FCK sad også efterfølgende på spillet, men FCN var alligevel næste hold på måltavlen. En høj bold fandt Mohammed Diomande tæt på mål mellem FCK’s forsvarere, og han kunne nemt sende udligningen i kassen.

FCK fortsatte dog presset, og blandt andre Viktor Fischer så ud til at ville bevise, at klubben måske allerede råder over den type gennembrudsstærk offensivspiller, som FCK har set ud til at mangle den seneste tid.

Efter en halv times spil kom værterne også foran igen. En anden FCK’er, der har noget at bevise, Mohammed Daramy, brød godt fri på højre kant og fandt Jonas Wind, der sikkert sendte FCK på sejrskurs igen.

Efter pausen fortsatte målscoringen hurtigt i Parken.

Der var blot spillet to minutter af halvlegen, da et indlæg sejlede hele vejen over til FCN’s Martin Frese, der kunne heade bolden i mål til 2-2.

For tredje gang i kampen bragte FCK sig dog igen foran.

Det skete, da Viktor Fischer tilkæmpede sig et straffespark efter endnu en god aktion. Dommer Morten Krogh mente i første omgang ikke, at der var begået en forseelse, men efter VAR-gennemsyn var han ikke i tvivl.

Jonas Wind eksekverede i sikker stil med et hårdt skud til højre for sig selv.

Med knap 20 minutter tilbage troede Viktor Nelsson, at han havde bragt hjemmeholdet foran 4-2. Men endnu et VAR-gennemsyn viste, at forsvarsspilleren lige nøjagtig var offside.

FCK formåede dog at holde føringen og nuppe den tiltrængte sejr.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Der var ofte kaotiske scener foran Horsens-målet under søndagens opgør i Superligaen. Men hjemmeholdet tog et point.

Horsens-FC Midtjylland 2-2

0-1 Anders Dreyer (23), 0-2 Junior Brumado (33), 1-2 Jannik Pohl (35), 2-2 Jannik Pohl (45, str.)

FC Midtjylland smed søndag aften en tomålsføring i Horsens og måtte nøjes med 2-2.

Horsens-angriber Jannik Pohl stod for comebacket med to scoringer, og sikrede klubbens første point i sæsonen.

Pointdelingen betyder, at FC Midtjylland blot har hentet syv point i sæsonens første fire kampe, hvilket placerer mestrene på en foreløbig femteplads.

Favoritterne fra FC Midtjylland kom planmæssigt i gang med opgøret, da Pione Sisto sendte en smuk aflevering i dybden til formstærke Anders Dreyer.

Han scorede sikkert med en afslutning mellem benene på Horsens-keeper. Ti minutter senere lignede det, at kampen var afgjort.

Anders Dreyer sendte angriber Junior Brumado igennem, og brasilianeren scorede sikkert.

Selv om FC Midtjylland dominerede, havde AC Horsens flere store chancer i første halvleg, og efter 35 minutters spil kom en sjælden målscorer på tavlen.

Horsens-angriberen Jannik Pohl havde ikke scoret i mere end to år inden opgøret, men søndag aften brød han forbandelseFørst reducerede han på et hovedstød, og kort før pausen udlignede han på et straffespark til stor tilfredshed for hjemmeholdet.

FC Midtjylland tog forventeligt styringen i begyndelsen af anden halvleg, og Anders Dreyer var hele tiden farlig for gæsterne.

Efter 65 minutters spil var midtjydernes belgiske højreback Dion Cools millimeter fra at bringe sit hold i front efter et hjørnespark, men hovedstødet ramte overliggeren.

FC Midtjylland havde herefter svært ved at skabe et pres, og et kvarter før tid var det i stedet AC Horsens, der pludselig var tæt på at bringe sig foran, men Jesper Hansen i midtjydernes mål hev to store redninger frem.

Slutfasen blev rodet, og dermed måtte FC Midtjylland nøjes med 2-2.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix AaB's Jores Okore kommer her først i en duel med AGF's topscorer Patrick Mortensen under søndagens kamp i Aalborg.

AaB-AGF 1-1

0-1 Patrick Mortensen (40, str.), 1-1 Frederik Børsting (76)

Det var en hårdt spillet kamp i Superligaen mellem AaB og AGF, som de 280 tilskuere på Aalborg Portland Park var vidne til.

Opgøret endte 1-1, da AGF-angriberen Patrick Mortensen scorede på et straffespark i første halvleg, mens offensivspilleren Frederik Børsting fik bragt balance i regnskabet med et kvarter tilbage af kampen.

De to hold var kommet på banen for at spille fysisk og tage en masse dueller. Det resulterede i et hav af frispark, som til tider trak tempoet ud af kampen.

Desuden havde både AaB og AGF svært ved at skabe de helt store chancer.

Selv om AaB havde et overtag i boldbesiddelsen, så var nordjyderne tamme på den sidste tredjedel, hvor løsningen oftest var en høj bold ind i aarhusianernes felt.

Gæsterne dominerede gang på gang luftrummet i eget felt, men omvendt havde AGF også svært ved at spille sig bag AaB’s forsvar.

AGF-spillerne forsøgte sig med mange høje eller dybe bolde, men AGF-offensiven havde svært ved at rykke sig fri fra hjemmeholdets forsvarsspillere.

Det gik dog galt for AaB-defensiven mod slutningen af første halvleg, da Jores Okore begik et dumt straffespark ved at spænde ben for Patrick Mortensen.

Angriberen sparkede selv kuglen sikkert i mål til 1-0 til gæsterne.

I det 75. minut udlignede AaB så. Offensivspilleren Kasper Kusk prikkede bolden videre til en fremadstormende Frederik Børsting, som lagde bolden udenom Kamil Grabara, der var tilbage i AGF-målet.

I det 82. minut burde indskiftede angriber Tim Prica have sikret AaB-sejren.

Kasper Kusk spillede ham helt fri ved bageste stolpe, men skarpheden svigtede for den unge svensker.

Med pointdelingen har AaB fem point efter fire kampe, mens AGF har otte point.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix OB-angriberen Issam Jebali havde indtil søndag gjort det godt for sin klub, men mod Vejle endte hans indsats med et rødt kort.

OB-Vejle 0-1

0-1 Mads Greve (87)

Det kneb gevaldigt for oprykkerne med at drage fordel af et rødt kort til Issam Jebali allerede midtvejs i første halvleg. Men til sidst blev Mads Greve matchvinder for Vejle.

Starten på denne superligasæson har været forrygende for Issam Jebali med fire mål i tre kampe, men mod Vejle blev OB-topscoreren den store skurk.

Efter 22 minutter fik han et direkte rødt kort for at sparke Saeid Ezzatollahi uhæmmet ned bagfra i en situation, hvor bolden var uden for spilafstand.