Fodboldens evige hovedpine: Kritiker vil ændre reglerne, så hånd på bolden i feltet giver frispark

Det er fodboldens evige hovedpine. Af selve spillets navn fremgår det tydeligt, at spillerne skal bruge fødderne, men menneskekroppen er nu engang skruet sammen på sådan en måde, at det er umuligt at demontere hænder og arme fra det ene øjeblik til det andet, så indimellem vil de uundgåeligt ramme bolden.

Og hvad gør dommeren så? Hvis det sker bevidst for at forhindre eller score et mål, vil ingen fodboldelskere protestere over frispark, straffespark og røde kort. Men hvad nu hvis det sker ved det sorteste uheld i en ufarlig situation inde i feltet? Ja, så kan det virkelig få sindene i kog, at en tilfældig ligegyldighed kan resultere i det, der populært bliver kaldt spillets største chance: Et straffespark.

»Det er en af mine store kæpheste«, siger Troels Bager Thøgersen, der som chefredaktør på Tipsbladet følger sporten tæt.