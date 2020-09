Ståle Solbakken peger selv på et væld af problemer i FCK

Pludselig skar en skarp stemme gennem efterårsaftenens lette kulde:

»Come on, Zeca, come on«, rungede det med norsk dialekt i tilskuertomme Parken, og det rungede så klart, at lydbølgerne svævede direkte ind i tv-stuerne og ud i Østerbros tusmørke på den anden side af nationalstadionets røde tribuner.

Det var torsdag aften, og der var ikke gået meget mere end 10 minutter af FC Københavns kamp mod polske Piast Gliwice i kvalifikationen til Europa League. Det danske holds manager, Ståle Solbakken, følte et tydeligt behov for at råbe sin anfører, Carlos Zeca, i gang, og det var sådan set let at forstå. På ingen tid havde den normalt så sikre midtbanegeneral lavet tre farlige afleveringer, der var ved at koste store chancer til modstanderne.