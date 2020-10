Superstjerne kører cyklen i garagen og vender først tilbage næste år

Direkte sport i tv TV 2 13.20 Cykling: Paris-Tours TV 2 Sport 11.10 Roning: EM - finaler TV3+ 14.10 Formel 1: Eifel Grand Prix 22.15 Am. fod.: Cleveland-Indianapolis 02.20 Am. fodbold: Seattle-Minnesota TV3 Sport 14.00 Håndbold: Esbjerg-Ferencvaros (k) 16.00 Håndbold: RN Löwen - Essen (m) 18.45 Am. fodbold: Baltimore-Cincinatti 22.15 Dart: World Grand Prix TV3 Max 12.55 MotoGP: Frankrigs Grand Prix 15.30 Fodbold: Chelsea-Man. City (k) 18.00 Fodbold: England-Belgien Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia 20.45 Fodbold: Island-Danmark Canal 9 15.00 Fodbold: Irland-Wales Eurosport 1 14.40 Tennis: French Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 13.30 Cykling: Gent-Wevelgem 18.00 Fodbold: Kroatien-Sverige 20.45 Fodbold: Frankrig-Portugal TV 2 Sport X 12.40 Mountainbike: VM - downhill 01.30 Basketball: Miami-LA Lakers Vis mere

Cykling. Sidste års vinder af Tour de France, Egan Bernal, stiller ikke til start i flere cykelløb i 2020. Det bekræfter han på Instagram ifølge Ritzau. »Jeg vil gerne fortælle jer, at jeg ikke kommer til at konkurrere mere i år«, lyder det fra Bernal. Han var senest i aktion i Tour de France, hvor han udgik inden 17. etape. »Efter de helbredsmæssige problemer jeg havde i Tour de France, er jeg 100 procent fokuseret på at komme mig helt og vende tilbage til konkurrence i 2021«, fortsætter den 23-årige colombianer.

Motorsport. Christian Rasmussen forsvarede sin føring i den amerikanske USF2000-serie, da han i weekendens første løb på New Jersey Motorsports Park blev nr. 2 efter 19-årige Eduardo Barrichello. Som efternavnet antyder, er brasilianeren søn af den tidligere formel 1-stjerne Rubens Barrichello. Med andenpladsen har Christian Rasmussen stadig en komfortabel føring i mesterskabet inden sæsonens sidste fire løb.

Fodbold. Der var optræk til krisesnak i Tyskland inden kampen lørdag mod Ukraine i Nations League, fordi stormagten i 2020 endnu havde den første sejr til gode. Men på mål af Mathias Ginter og Leon Goretzka hev tyskerne en 2-1-sejr i land i Kijev og fik bremset stimen uden sejre. Spanien vandt i samme gruppe hjemme 1-0 over Schweiz.

Håndbold. Odense løb ind i sæsonens første nederlag i Champions League, da det ungarske storhold Györ på udebane var for stor en mundfuld. Györ vandt 33-25 og havde norske Veronica Kristiansen som bedste målskytte med syv pletskud.

Fodbold. For anden gang i historien vandt Gibraltars landshold en kamp på udebane, da det lørdag blev 1-0 i Liechtenstein. Dermed topper Gibraltar gruppe 2 i Nations Leagues nederste lag med 6 point for to kampe. I første runde slog Gibraltar San Marino 1-0.