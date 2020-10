Superstjerne fører Los Angeles Lakers til historisk triumf

Direkte sport i tv TV3 Sport 21.00 Dart: World Grand Prix - finale 02.10 Am. fod.: New Orleans-LA Chargers Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker - English Open TV 2 Sport X 12.00/18.00 Tennis: St. Petersburg Open



Basketball. Med en sejr på 106-93 sikrede Los Angeles Lakers sig det første mesterskab i den nordamerikanske NBA-liga siden 2010 og samtidig tangerede holdet Boston Celtics rekord for flest titler med 17. Kampens helt store spiller var Lakers-superstjernen LeBron James, der med 28 point, 14 rebounds og 10 assist bidrog vægtigt til den samlede sejr på 4-2. Efter kampen blev James kåret som finaleseriens mest værdifulde spiller (MVP). LeBron James er ifølge nyhedsbureauet Reuters den første basketballspiller i historien til at blive kåret til den mest værdifulde spiller i NBA-finalen med tre forskellige hold. Han har tidligere fået tildelt hæderen, mens han spillede for Cleveland Cavaliers og Miami Heat.

Tennis. Clara Tauson rykker på den opdaterede verdensrangliste 33 pladser frem til nr. 155, hvilket er hendes højeste placering nogensinde. Fremskridtet skyldes indsatsen i grand slam-turneringen French Open, hvor den 17-årige dansker vandt tre kampe i kvalifikationen og derefter besejrede verdens på det tidspunkt nr. 25 Jennifer Brady. Vinderen af French Open, polske Iga Swiatek, rykker fra 55. pladsen op som nr. 17 i verden. På herrernes rangliste rykker Holger Rune 25 pladser frem til en placering som nr. 551. Mikael Torpegaard er bedste dansker på 192.-pladsen

Motorsport. Med sejre i to af tre løb på New Jersey Motorsports Park sikrede Christian Rasmussen sig mesterskabet i USF2000-serien, selv om der resterer endnu to afdelinger. Danskeren fører med 71 point foran de nærmeste konkurrenter og kan dermed ikke indhentes. 20-årige Christian Rasmussen har haft en fornem sæson i den amerikanske serie, og han startede med at vinde de seks første løb og har nu vundet de seneste tre ud af fire løb. Sæsonen slutter med to løb i St. Petersburg 23.-25. oktober.

Amerikansk fodbold. Atlanta Falcons har fyret cheftræner Dan Quinn og manager Thomas Dimitroff efter nederlag i de fem første kampe i den nordamerikanske NFL-liga. Quinn førte i 2017 Falcons til Super Bowl, som holdet dog tabte til New England Patriots.