Dansk fodbold bløder millioner af kroner og presser på for at få flere tilskuere til kampene

Fodbold. Dansk fodbold starter torsdag en kampagne med det formål at få flere tilskuere tilbage på stadion. Det er Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen, der vil vise, at det er sikkert at åbne op for tribunerne og måske forhindre en truende millionregning for den professionelle fodbold. I øjeblikket er fodbolden ramt af regeringens forsamlingsforbud. For arrangementer inden for kultur og idræt, hvor personer primært sidder ned, må der højst være samlet 500 personer. En udregning fra revisionsfirmaet Deloitte viser, at klubberne i Superligaen og den næstbedste fodboldrække, 1. division, tilsammen risikerer at miste 850 millioner kroner under de nuværende tilskuerbegrænsninger.

FC København har inviteret de danske politikere på stadion på søndag til kampen mod AaB. Her vil klubben forsøge at illustrere, at der godt kan afvikles superligakampe med flere end de nuværende 500 personer til stede på en sikker måde.

Fodbold. Fem år efter at den store korruptionsskandale blev oprullet i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), sker der nu nyt i sagen, skriver Ritzau. De schweiziske domstole meddeler onsdag, at man har overført et beløb på en kvart milliard kroner (36,6 millioner schweizerfranc) til Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol). Pengene er blevet konfiskeret hos to tidligere Conmebol-ledere, der mistænkes for at have udnyttet deres magtfulde positioner til at snyde forbundet for store indtægter.

Fodbold. Kroatien har i sin levetid som selvstændig nation aldrig besejret Frankrig. Onsdag vandt verdensmestrene 2-1 ude over kroaterne i Nations League i en reprise af VM-finalen fra 2018. Første gang de to nationer mødtes var i VM-semifinalen i 1998, hvor franskmændene 2-1.

Håndbold. Viborg er nyt tophold i kvindeligaen efter en sejr på 30-27 over Aarhus United. Dermed har den mangedobbelte mesterklub vundet alle 8 kampe hidtil i sæsonen og fører rækken med 1 point foran de forsvarende mestre fra Esbjerg. Vestjyderne satte nemlig overraskende 1 point til, da det blev 29-29 mod Silkeborg-Voel.

Håndbold. Kampen mellem Randers og Nykøbing, der skulle være spillet i onsdag, bliver nu i stedet gennemført lørdag. Fire spillere og træner Niels Agesen fra Randers er testet positive for Coronavirus, men nye test viste ikke yderligere smittede, og derfor kan kampen nu gennemføres.

Fodbold. AC Horsens oplyser, at forsvarsspilleren Michael Lumb er testet positiv for coronavirus. Han er derfor sendt hjem.