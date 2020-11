OB-fan: Jeg vil male dagen blå – også en eftermiddag i Ballerup i november

Om end vi dengang endnu ikke var nået helt til kalenderårets 11. måned, så ledte vejret på Hillerød Stadion ugen før efterårsferien alligevel mine tanker hen mod sangen ’Regnvejrsdag i november’.

Stadion er måske endda så meget sagt, men de manglende tribuner har normalt den fordel, at man kan skimte Frederiksborg Slot i baggrunden. Denne onsdag var der dog primært udsigt til mørke skyer.

Superfan Asser Vittrup Nielsen 32 år, ph.d.-studerende, OB-fan siden 1997. @817dk på Twitter. Indehaver af OB-hjemmesiden 817.dk. Navnet er en reference til den levende legende Lars Høgh, der spillede 817 kampe for en og samme klub, OB. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk.

I silende regn var jeg mødt op til pokalturneringens 2. runde, hvor Odense Boldklub på udebane mødte Hillerød IF fra 2. division. Coronarestriktionerne havde medført begrænset tilskueradgang, hvorfor jeg med min OB-trøje var blandt de få, der forsøgte at male denne efterårsdag blå.

Skyerne over Hillerød blev for en stund endnu mørkere for OB-sympatisører, da hjemmeholdet overraskende bragte sig foran i kampens indledning.

Jeg blev sat tilbage til barndommen, hvor temperamentet ofte løb af med mig i forbindelse med OB-kampe. Forskellen på dengang og nu er, at jeg er blevet bedre til at holde vreden inde i mig selv. Men denne hverdagsaften på et regnvådt divisionsstadion i den nordsjællandske udgave kom følelserne ud af mig igen – de OB-relaterede følelser, jeg kun alt for godt husker fra barndommen.

Kongen af OB scorede fire mål

Det hele begyndte tilbage i 1997, da jeg fulgte ligalandsholdets kamp mod USA, da den daværende konge i OB, Per Pedersen, lavede alle Danmarks mål i 4-1-sejren. Jeg overgav mig med det samme til ham og den klub, han repræsenterede.

Giftermålet med OB udviklede sig til en ulykkelig forelskelse, der kastede mange tårer af sig hos en 10-årig dreng. Helt galt stod det til i 1997/98-sæsonen, hvor OB endte med at rykke ud af landets bedste fodboldrække. I affekt farvesorterede jeg mine legoklodser og byggede det størst mulige kors af de blå klodser, tændte et par lys og holdt min egen mindehøjtidelighed for klubben.

Dramatisk, men intet i forhold til reaktionen hos den nu afdøde OB-fan Lars Bo, der gik med sørgebind hele det år, OB var at finde i landets næstbedste fodboldrække.

Jeg kunne generelt ikke styre temperamentet og følelserne, når OB løb ind i et af sine mange nederlag. Det medførte, at min far måtte udstyre mig med en midlertidig karantæne fra at følge OB’s kampe. Jeg smughørte dem fortsat i radioen på værelset, mens far fulgte deres gøren og laden i stuen for at finde ud af, om det blev en god søndag i mit barndomshjem.

Billetaftale med far

Min ulykkelige forelskelse i ’de striwede’ havde således den afledte effekt, at resten af familien også begyndte at holde med dem af hensyn til freden i hjemmet.

Således fik jeg lokket far med, da OB endelig oplevede lidt medgang. Det var i 2002, hvor jeg midlertidig ikke havde kalkuleret med det og fået sat en fast post af i mit lommepengebudget til pokalfinalebilletter, hvorfor jeg i stedet måtte trække på far. Min bøn lød noget i stil med: »Far, vi vinder aldrig noget, og der går ca. 10 år mellem pokalfinalerne. Vil du ikke nok tage med og betale, så lover jeg at betale billetten, næste gang OB kommer i pokalfinalen«.

Far bed på den og købte to billetter og turen til nationalarenaen i København.

Foto: Finn Frandsen Pokalfinale 2002 – og OB-fans i ekstatisk begejstring over den overraskende sejr.

OB slog overraskende FCK med 2-1 i pokalfinalen i 2002. Det var ikke kun min far og mig, der var overraskede. Det kom bag på selv Odenses borgmester, der lidt impulsivt måtte stable en hyldest på byens rådhus på benene. Nogle af de fynske pokalhelte var ellers kørt stille og roligt hjem efter pokalfinalesejren, da de ikke vidste, hvor mange lidende OB-fans der i mange år havde ventet på denne fest.

En af dem var daværende OB-målmand Karim Zaza, der sad i hjemmet og så ’Hit med sangen’, da han blev ringet op af en feststemt OB-trup, der nu kunne fortælle, at pokalfesten ikke skulle ende foran fjernsynet, men i stedet fortsætte på og omkring Odense Rådhus med masser af feststemte fans.

Med pokaltitlen i 2002 og den efterfølgende fest følte jeg endelig, at min far og jeg som OB-fans var kommet til landet, der flyder af mælk og honning – eller Albani og brånsvir, som vi siger på fynsk. Utallige ødelagte søndage og en næsten ubærlig nedrykning var nu blevet erstattet med pokaler og europæisk fodbold.

Blot fem år senere gentog det hele sig, da OB igen overraskede og slog FCK med 2-1 i pokalfinalen. Eneste ændring var, at denne gang var det mig, der betalte billetterne til min far og mig.