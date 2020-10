FCM-fan: Champions League-millionerne rummer en stor fristelse

»The ambition in FC Midtjylland has to be to win the championship again and become the most dominant team in the Denmark«.

Sådan udtalte ejer Matthew Benham sig i 2017 til FCM’s egen tv-kanal i et af sine sjældne interviews, der af omverdenen blev modtaget med en del latterliggørelse og masser af træk på smilebåndet.

Claus Steinlein talte efterfølgende i FCM-dokumentaren ’Oprøret fra heden’ for første gang om en vision 2029 – og på vanlig midtjysk maner blev der annonceret, at NU blev det vildt. Vision 2029 blev desværre aldrig offentlig tilgængelig, men mon ikke en kvalifikation til Champions League-gruppespil var en af målsætningerne?

At det så allerede skulle lykkedes i 2020 med en trup, der aldersmæssigt over en sæson var blevet forynget med to år – det havde selv de allermest optimistiske midtjyder nok alligevel ikke turdet drømme om.

Useedet tre gange i træk

Der er al muligt grund til at lette på hatten for træner Brian Priske og en nærmest uvirkelig midtjysk præstation.

Som det kun tredje mandskab i CL-kvalifikationenens historie formåede klubben at gå videre som useedet tre kampe i træk. Og selv om FC Midtjylland i de sidste 45 minutter mod Slavia Prag havde VAR på sin side, aftvinger den samlede præstation kæmpe respekt.

Når man som fan evaluerer den udvikling, klubben fra Herning har gennemgået siden Matthew Benhams indtræden, er det let at blive euforisk. Det er ganske simpelt imponerende og nærmest naturstridigt, at en klub fra en mindre by i det midtjyske har taget springet til den absolutte superligatop og nu tilmed har lukket ned for de sidste kritiske røster ved også at kvalificere sig til det fornemmeste europæisk selskab.

Det er efterhånden mere end svært at tænke som en taber i FC Midtjylland, men det er i virkeligheden netop en af de strategier, der nu skal stå sin prøve.

Bestyrelsesformand Rasmus Ankersen taler meget om fortsat at præstere selv på toppen af sin succes – den såkaldte sult i paradis. Han har skrevet bøger og holder foredrag om emnet og taler også ofte om det i FCM-regi.

En af de væsentlige pointer for at opretholde succes er ifølge Rasmus Ankersen, at man selv på toppen fortsat bør tænke som en taber. En taber er på jagt – og det er netop i jagten på konstante forbedringer, at klubber formår at udvikle sig mest.

Faldgruber i strategien

Jeg tror rigtig meget på Rasmus Ankersen. Det har jeg altid gjort, modsat de mange kritikere, der ofte talte om varm luft, når ’ham fra London med hestehalen’ igen åbnede op for posen af buzzwords.

Derfor var det også med en vis skadefryd, at jeg kunne høre Ståle Solbakken i et af sine sidste interviews som FCK-træner udtale, at »det ville være fuldstændigt hjernedødt og idiotisk« at ændre en FCK-strategi. der har givet klubben så mange mesterskaber, europæiske gruppespil og et godt renommé i Fodboldeuropa.

Jeg fremhæver ikke Ståle Solbakken for at leve op til et tidligere postulat fra manden om dårlige vindere og midtjysk mindreværd. Jeg fremhæver citatet, fordi det rammer et af de helt væsentlige faldgruber ifølge Rasmus Ankersen: »Var vi succesfulde i går, så er vi det nok også i morgen«.

At antage en sådan kontinuitet i resultaterne er farligt.

De store målsætninger og det hårde arbejde for konstant at udvikle sig har altid kendetegnet FCM. Den nuværende succes kunne for mange klubber udvikle sig til en selvtilfredshed og en med tiden dræbende magelighed. Det er nu på toppen, at alle de flotte teorier også skal stå deres prøve i FCM.

Champions League er for danske hold en kæmpe økonomisk indsprøjtning. Der tales om 238 millioner, hvilket ifølge Claus Steinlein svarer til cirka to års sportsligt budget i FCM. Jeg er spændt på at se, hvordan klubben vil formidle denne økonomiske indsprøjtning.

Direkte vej til i gruppespil

FCM vil gerne identificeres som succesfuld udviklingsklub. Den har været bygget op om talentudvikling, siden det første deciderede danske eliteakademi blev etableret i 2004. En af de nedskrevne målsætninger på førsteholdet er fortsat selv i dag, at 40 procent af spilletiden skal findes i egenudviklede talenter.