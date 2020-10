Schmeichel taber topkampen i tillægstiden

Direkte sport i tv Mandag 19. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Århus-KIF Kolding (m) TV3 Sport 14.00 Bowling: Weber Cup 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Randers 22.55 Am. fodbold: Buffalo-Kansas City 02.10 Am. fodbold: Dallas-Arizona TV3 Max 21.00 Fodbold: Leeds-Wolverhampton Xee 18.30 Fodbold: West Bromwich-Burnley Eurosport 2 16.00 Svømning: Internat. Swim League TV 2 Sport X 12.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k) 20.45 Fodbold: Verona-Genoa Vis mere

Fodbold. Kasper Schmeichel og Leicester tabte topkampen i Premier League på hjemmebane mod Aston Villa med 1-0 som følge af Ross Barkleys scoring 15 sekunder inde i tillægstiden. Her sparkede Barkley ind med højrebenet fra ca. 22 meter og efterlod Kasper Schmeichel chanceløs. Aston Villa, der i juli var tæt på at rykke ud af Premier League, er eneste hold i ligaen med maksimumpoint. Birmingham-klubben har 12 point efter fire kampe og dermed blot 1 point efter topholdet Everton. Det er første gang i 90 år, at Aston Villa indleder en sæson med fire sejre på stribe.

Fodbold. Lars Søndergaard tager endnu en tørn som træner for det danske landshold for kvinder. Søndergaard, der har været i jobbet siden januar 2018, har forlænget aftalen med yderligere to år, så den nu gælder til sommeren 2023. »Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville forlænge. Det er en stor ære at være træner for landsholdet, og jeg er rigtig glad for mit samarbejde med staben og spillerne. Der er en fantastisk dedikation, glæde og entusiasme på holdet«, siger Lars Søndergaard i en pressemeddelelse.

Fodbold. Backen Alexander Bah, der scorede for Sønderjyske søndag mod Brøndby, fortæller til Ritzau, at et skifte til tjekkiske Slavia Prag glippede for to uger siden og at han håndterede skuffelsen med en tur i biografen. »Ved 14-tiden (på transfervinduets sidste dag, red.) fik jeg at vide, at jeg skulle køre til lufthavnen, fordi der ventede et privatfly på mig fra Prag», siger Bah og tilføjer: »Da jeg ankom til lufthavnen, ringede min agent til mig og fortalte, at skiftet var gået i vasken. Så kørte jeg hjem og slukkede min telefon, og så gik jeg i biografen«. Alexander Bah har kontrakt til 2023.

Fodbold. Liverpools muligheder for at genvinde Premier League har lidt et knæk som følge af at forsvarsklippen Virgil van Dijk skal opereres i sit ene knæ. Det vurderer ekspert og tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher over for Sky Sports. »Ethvert hold med titeldrømme har tre eller fire spillere, som man ikke kan dække ind for - uanset hvor god manageren er, og hvor stor truppen er«, siger Carragher og tilføjer: »Jeg tror helt bestemt, at de bliver nødt til at gøre noget på transfermarkedet i januar på grund af van Dijks skade. Liverpool havde allerede svagheder der i forvejen«.

Golf. Veteranen Phil Mickelson hentede sin 54. sejr i karrieren, da han var bedst i Dominion Energy Charity Classic i Richmond, USA. Med 199 slag (17 under par) på tre runder var den 50-årige blot et slag fra at tangere turneringsrekorden for færrest slag.