Skadet stjerne, hullet defensiv og ingen tilskuere: Alt virker miserabelt efter fyringen af Solbakken i kriseramte FCK

Hjalte Bo Nørregaard stirrede blot gennem efterårsregnen og ind over Parkens fodboldbane. Det samme gjorde William Kvist. Med store øjne og lammet mimik lignede de to voksne mænd, der havde brug for et kram. Det havde de måske også.

I hvert fald så de ud til at være rystede over, hvad de så på banen, og det var egentlig let nok at forstå. For en god uge siden havde bestyrelsesmedlem William Kvist været med til at fyre FC Københavns mægtige manager, Ståle Solbakken, og indsætte U19-træner Hjalte Bo Nørregaard som midlertidig taktisk chef. Og nu, søndag aften, så de københavnernes krise gå fra ondt til værre.

I første halvleg af kampen mod AaB så de topscorer Kamil Wilczek gå skadet fra banen med tårer i øjnene, og de så Iver Fossum score to gange for gæsterne. Det var altså ikke en mirakelkur for FCK at hente landsholdsspilleren Mathias ’Zanka’ Jørgensen ind til midterforsvaret – i alle sæsonens fem superligakampe har holdet, der engang var kendt for sin stærke defensiv, lukket to mål eller flere ind. Aktuelt det ringeste i rækken.