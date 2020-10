Efter 45-0 i otte kampe er det endelig alvor for EM-kvinderne

En målscore på 45-0 lyder lige så knusende overlegent, som Danmarks kvindelige fodboldlandshold har været gennem de første otte kampe i kvalifikationen til EM-slutrunden.

Overlegenheden var også kolossal i den sidste opvarmning, inden det omsider bliver alvor for anfører Pernille Harder og hendes landsholdskolleger, men på en tung og regnvåd bane i Viborg skreg den manglende effektivitet længe mod den mørke aftenhimmel, mens et presset israelsk hold ihærdigt forsvarede sig mod den rødhvide overmagt.

15-0 i afslutninger og 7-0 i hjørnespark hed tallene efter den ensidige 1. halvleg, der blev Danmarks første uden scoringer i den igangværende kvalifikationsturnering. Chancerne var ikke bare mange, de var også store, men især Nadia Nadim svigtede som sidste station efter talrige indlæg fra især Louise Svava på venstrekanten.

Kludemål efter 47 minutter

Tålmodigheden blev testet, men efter 47 minutters afbrændere lykkedes det omsider at få scoret et forløsende kludemål, der for alvor gjorde det til et spørgsmål om sejrens størrelse. Den blev på 4-0.

Føringsmålet var helt karakteristisk for den overordnede danske indsats. Allestedsnærværende Pernille Harder erobrede bolden på egen banehalvdel og førte den frem mod Israels mål, hvor hun spillede Nadia Nadim fri til en åben målchance. Afslutningen kom Amit Cohen igen-igen i vejen for, men returbolden ramte Pernille Harder på det ene knæ, så bolden drilsk hoppede over målstregen.

Adskillige af Danmarks 34 (!) afslutninger i kampen mod Israel tilfaldt Nadia Nadim uden Paris SG-angriberen kunne score. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Nadia Nadim kom til yderligere et par afslutninger, inden Danmark fik scoret et betydeligt smukkere mål end det første. Efter et hjørnespark spillede Katrine Veje bolden på tværs uden for straffesparksfeltet, hvorfra Pernille Harder med en velplaceret hård inderside dirigerede bolden op i det ene målhjørne.

Dermed er 29-årige Pernille Harder oppe på 64 mål i sine 122 landskampe og mangler kun én scoring i at indhente Merete Pedersen som alle tiders mest scorende på det danske landshold.

»Vi vidste med tålmodighed, at målene ville komme«, sagde Pernille Harder til DR oven på den noget mere effektive anden halvleg.

De sidste to mål var begge efter hjørnespark fra indskiftede Emma Snerle. 3-0-scoringen var et bizart selvmål af Irene Kuznezov, der med lukkede øjne fik sat albuen på bolden, mens Sofie Junge brugte hovedet, da hun bagest i målfeltet stod for enden af indlægget på et af Danmark 13 hjørnespark.

To finaler mod Italien

Efter det lange tilløb med otte sejre spændende fra 2-0 til 14-0 er Danmark nået frem til afgørelsen i kvalifikationspuljen, hvorfra kun vinderen er direkte kvalificeret til den udsatte EM-slutrunde i England i juli 2022.

Danmark mangler to kampe mod Italien, der har været næsten lige så suveræn, om end Danmark går ind til finalekampene med en markant bedre målscore end Italien, der dog mangler en hjemmekamp mod Israel.

Ved pointlighed er de indbyrdes opgør afgørende, så Danmark skal ’bare’ spille lige op med Italien i kampene på tirsdag i Empoli og 1. december i Viborg, men de tre bedste af de ni toere er ligeledes direkte kvalificeret, så der er en god chance for at undgå en nervepirrende playoffkamp, som det var tilfældet i 2018, da Holland i et par gentagelser af EM-finalen året før sendte Danmark ud af VM-kvalifikationen.