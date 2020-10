Karakterbogen: Et dusin brændte chancer kan kun give dumpekarakter

Fuld udnyttelse af de fem udskiftninger, Uefa nu endelig også har tilladt i kvindernes EM-kvalifikation, var med til at sætte grundigt skub i det danske landshold efter en særdeles tam første halvleg mod Israel.

Karakterbogen Skalaen 12: Fremragende, 10: Fortrinlig, 7: God, 4: Jævn, 02: Tilstrækkelig, 00: Utilstrækkelig, -3: Ringe, u.b.: Uden for bedømmelse (mindre end 45 minutters spilletid

Især Emma Snerle understregede den gunstige position, landstræner Lars Søndergaard efterhånden befinder sig i med langt flere end 11 valgmuligheder til holdet, da hun i løbet af en lille halv time trak den offensive energi op, lagde op til to mål på skarpe hjørnespark og kom tæt på en scoring.

Mindst 45 minutters spilletid må dog stå som en fair grænse for reel bedømmelse, så Europas bedste fodboldspiller – Pernille Harder – var uden konkurrence Danmarks bedste, da 4-0 og den ottende sejr i træk cementerede førstepladsen i EM-kvalifikationens gruppe B.

Kathrine Larsen: 4

Med Katrine Abel ude med skade fik Djurgården-keeperen sin anden landskamp og en blandet oplevelse. Egentlige redninger blev det ikke til, men et par effektive og hurtige fremstød til løse bolden og et tilsvarende antal virkelig dårlig udførte udspil fra eget felt.

Stine Ballisager: 4

På positionen, som Rikke Sevecke har håndteret de seneste kampe, vendte Stine Ballisager tilbage til startopstillingen med fin effektivitet i indgrebene over for direkte modstandere og gode løb til nødvendige positioner, men også et par farlige boldtab og fejlafleveringer.

Simone Boye: 7

Med stor pondus er Simone Boye vendt tilbage til centerforsvaret i en periode, hvor de defensive udfordringer har været til at overskue. Så meget desto mere positivt er det, at hun helt naturligt træder til som ekstra offensiv ressourcer og bidrager med løb med bolden, chanceskabende afleveringer og afslutninger ved dødbolde.

Katrine Veje: 4

Energien i indsatsen var som altid uangribelig. Gode ryk frem ad banen og fin boldbehandling i enkelte detaljer i en cocktail med farlige boldtab og halvkiksede pasninger blev det samlet set til en middelgod præstation.

Nicoline Sørensen: 4

En helt forrygende god åbning på kampen med gode løb på kanten, skarpe indlæg, smarte pasninger og respektfulde tilbageløb gav løfter om mere, end det overordnet betragtet blev til i løbet af den lille time, det blev til på banen for at spare potentialet til kampen mod Italien i næste uge.

Sanne Troelsgaard: 02

Efter stærke præstationer i de to seneste kvalifikationskampe var indsatsen mod Israel en skuffelse med dårlige afleveringer, farlige boldtab og sløve afslutninger i sjældent overtal.

Sofie Junge: 4

Hun snublede, afleverede til modstanderne, tøvede i en afslutning og tabte bolden i uheldige positioner – den ellers så stabile Juventus-spiller kom usædvanligt skidt i gang med kampen. Konstant løbende fik hun arbejdet sig tilbage i opgøret og bidrog til såvel det afgørende pres som sejrens størrelse med sin scoring på hovedstød i slutfasen.

Sofie Svava: 4

Bidragene var lige så tydelige som sædvanlige: Effektive løb og en vedvarende bølge af indlæg fra venstre kant. Udbyttet var ikke helt så stort som i de seneste kampe, men den strukturelle tilgang til presset – også defensiv – havde værdi.

Stine Larsen: 02

Det er selvfølgelig en ret utaknemmelig opgave at finde plads mellem karismatiske angrebskolleger som Pernille Harder og Nadia Nadim, så bidraget bliver i periode begrænset til at skabe plads for dem. Selv om hun i flere tilfælde søgte tilbage på banen for at få indflydelse, lykkedes det kun i behersket omfang af bidrage til udnyttelsen af det store overskud.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Dansk jubel efter Pernille Harders flotte scoring til 2-0.

Pernille Harder: 10

Når det kniber, er det Pernille Harder, der gør en forskel. Selvfølgelig var det tilfældigt, at hun åbnede scoringen med knæet på en ripost, men det var altså også Europas bedste fodboldspiller, der skabte rum og muligheder ved at løbe med bolden, aflevere med hælen og stille sig konstant til rådighed. Et perlemål oven i hatten kompenserer så rigeligt for afbrænderne, da kampen var afgjort.

Nadia Nadim: 00

Helt uden overdrivelse havde profilen fra Paris et dusin afslutninger, der burde eller i hvert fald kunne have ført til mål uden at gøre det. Det kan altså kun give dumpekarakter til en angriber på et hold med massivt overtag gennem en hel kampen.

Frederikke Thøgersen: u.b.

36 minutter som erstatning for Nicoline Sørensen.

Emma Snerle: u.b.

27 minutter som erstatning for Sofie Svava.0

Signe Bruun: u.b.

27 minutter som erstatning for Stine Larsen.

Nanna Christiansen: u.b.

14 minutter som erstatning for Sanne Troelsgaard.

Caroline Møller: u.b.

14 minutter som erstatning for Nadia Nadim.