Folkehelten Marcus Rashford har det helt brede smil på

Fodbold. Manchester United-angriberen Marcus Rashford blev den helt store helt for sin klub i aftes i Champions League mod Leipzig i en efterhånden ret fantastisk uge for den 22-årige. Rashford kom ind fra bænken og scorede tre gange i 5-0-sejren. Marcus Rashford kæmper ved siden af fodbolden en indædt kamp for gratis skolemad til særligt sårbare børn. Hans bevægelses krav har rundet en million underskrifter på samme dag, som han scorede karrierens første hattrick.

»Kan ikke holde op med at smile. Det er noget, jeg har ventet på i lang tid. Ville ønske, at fans kunne have oplevet det sammen med mig«, skriver Rashford på Twitter.

United-manager Ole Gunnar Solskjær bakker fuldt op om sin stjernes kampagne. »Marcus viste igen, at han kan holde fokus på, hvad der er vigtigt - på banen og udenfor banen«, siger Solskjær ifølge BBC.

En anden Manchester United-legende, Rio Ferdinand, klapper ligeledes.

»Han er bare brandvarm i øjeblikket. Han er på avisernes forsider af alle de rigtige årsager og i morgen vil han også være på bagsiderne«, siger Ferdinand med henvisning til at dagens vigtigste sportshistorie som regel altid er placeret på bagsiden af de britiske aviser.

Fodbold. Leipzig-træner Julian Nagelsmann var nærmest rolig efter Champions League-afklapsningen på Old Trafford mod Manchester United. »Efter det andet mål stoppede vi bare med at forsvare. Det er det eneste, jeg kan klage over. Det ville have været godt at bevare den defensive struktur og så tabe 0-2. Det ville ikke have været noget særligt, men det er 0-5 nu heller ikke. Det sker. Det er sket for mange andre hold også. Vi skal lære af de sidste 20 minutter, ellers var det ikke så dårligt«, siger Julian Nagelsmann ifølge Ritzau til uefa.com.

Direkte sport i tv Torsdag 29. oktober TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 9. etape 19.50 Håndbold: Fredericia-Sk.borg (m) TV3+ 1.15 NFL: Carolina-Atlanta TV3 Sport 18.40 Håndbold: Barcelona-Aalborg (m) 20.40 Håndbold: Pick S.-Flensburg/H. (m) TV3 Max 18.55 Håndbold: Stuttgart-Leipzig (m) 6’eren 18.55 Fodbold: Antwerpen-Tottenham 21.00 Fodbold: Arsenal-Dundalk Eurosport 1 14.40 Cykling: Vuelta a España 18.55 Fodbold: AEK Athen-Leicester 21.00 Fodbold: Real Sociedad-Napoli Eurosport 2 17.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 10.00 Tennis: Erste Bank Open (m)

Fodbold. Barcelona sejrede 2-0 i Torino mod Juventus i Champions League. En sejr som Barcelona-backen Sergi Roberto kalder for et kontant svar efter lørdagens nederlag til Real Madrid i den hjemlige liga og klubpræsidenten afgang. »Det bedste modsvar til uroen var en præstation som denne. Der er blevet talt rigtig meget om klubben, men vi på holdet ønsker simpelthen bare at vinde kampe«, siger Sergi Roberto, mens træner Ronald Koeman kalder gevinsten på udebane for sæsonens foreløbigt bedste resultat.

Håndbold. Når mændene skal spille VM i Egypten i januar vil det foregå i en såkaldt coronaboble, så spillerne ikke ser meget andet end hoteller og håndboldhaller. Det passer den danske playmaker Rasmus Lauge godt. Han ville ifølge TV2 Sport have overvejet et VM-afbud, såfremt der ikke var kommet markante restriktioner og en boble. »Nu må vi se, hvordan det kommer til at forløbe, men for mig er det den eneste måde, det kan lade sig gøre på«, siger Lauge til TV2 Sport. VM spilles 13. til 31. januar 2021.