Kaos om coronaregler før håndbold-EM kan sende hele slutrunden til Danmark

Om godt en måned løber Rumænien og Tyskland på banen i Trondheim Spektrum for at spille åbningskamp ved EM - måske. For der hersker kaos inden årets største begivenhed for Europas bedste kvindelandshold i en coronaplaget verden 3. december bliver skudt i gang med Danmark og Norge som værtslande.

Det er netop den allestedsnærværende virus, der har skabt usikkerhed om, hvorvidt Norge kan opfylde sin del af EM-forpligtelserne, som omfatter to indledende grupper, en mellemrunde og hele finalestævnet - altsammen planlagt til afvikling i Trondheim.

For coronarestriktionerne viser sig at være så forskellige i Danmark og Norge, at det kan få vidtgående konsekvenser for slutrundens afvikling, hvis en spiller på et af de hold, som spiller i Trondheim, bliver testet positiv for coronavirus.