Flugten fra Danmark fortsætter: Fodboldspillere rejser ud som aldrig før. Nu er der over 200

Bliv hjemme, lyder rådet, og nogle steder kravet, i flere europæiske lande, efter at coronapandemien atter har taget kvælertag på verdenssamfundet.

Internationalt lagde smittespredningen en dæmpende dyne over transfermarkedet, der økonomisk faldt med en tredjedel i forhold til de seneste år, men hele fodboldhold af eventyrlystne danske spillere nåede at udnytte sommerens nedgang i smitten til at flyve af sted i det transfervindue, der for hovedparten af de europæiske ligaer smækkede i for nogle uger siden.

Resultatet er, at der endnu en gang aldrig har været så mange danske fodboldspillere på det fodboldens verdenskort, som Politiken halvårligt opdaterer, når det mere eller mindre er slut med at skifte klub. For første gang omfatter kortet over 200 fodboldspillere, 201 helt præcist, fordelt med 165 mandlige og 36 kvindelige.