AGF-tilhænger: Nicolai Poulsen er et svin – men han er vores svin

Jeg har en sjov lille julekonkurrence med en god ven, der holder med Vejle Boldklub: Hvilken af tre ting er der flest af, når vi går på juleferie:

* Mål af Kjartan Finnbogason?

* Danskere i en VB-startopstilling?

* Gule kort til Nicolai Poulsen?

Superfan Kim Jensen Født i 1977, opvokset med en enlig mor og sparsom fodboldopdragelse, AGF-fan siden midten af firserne (havde topscorer Lars Lundkvist som lærer), arbejder med udviklingsbistand gennem folkelige organisationer i Civilsamfund i Udvikling i Aarhus (CISU). @naestaar på Twitter.



Her i begyndelsen af november med seks kampe tilbage kan vi godt lukke den konkurrence. Kjartan er på 0, VB er på 6 og Nicolai Poulsen på 4. Det er nemlig ret usandsynligt, at VB kan klemme flere danskere ind i startopstillingen og endnu mere usandsynligt, at Nicolai Poulsen ikke får mindst 2 kort mere.

Nicolai Poulsen spiller nemlig decideret svinsk. På en måde, der ikke er set siden Brian Steen ’Berti’ Nielsen. Altså på den der måde, hvor han ikke er bange for at bruge mund eller for at gnide knæet hen over ribbenene på en modspiller, der er væltet ned på alle fire.

Det må man ikke, og det giver advarsler og voksen-skældud fra fodboldelskere. Selv AGF-fans siger, at nu må han lige styre sig lidt. Men vi slår ikke hånden af ham. Nogle af os forsvarer ham endda med, at modstanderen overspiller, eller at det er en del af hans spillestil.

Nok er han et svin, men han er jo vores svin.

Grænserne flyder på stadion

Sådan er logikken i fodboldverden og i de fleste stammekulturer. Fodboldverden adskiller sig dog fra de fleste andre stammekulturer ved, at det ikke ’bare’ er blind loyalitet. Jeg er for eksempel også socialdemokrat, men kan ikke loyalt forsvare Frank Jensens udskejelser. Han må tage ansvar for sine holdninger, og jeg forsvarer ham ikke.

Det er anderledes med fodboldspillere, for fodboldverden er for mange af os også en flirten med forbudt opførsel. Det er en helt indgroet del af vores kultur og så stor en del af appellen, at FCK som nystiftet fodboldklub i sin tid reklamerede for et frirum med bandeord og tilsvininger med sloganet ’Du må godt i Parken’ for at lokke folk til.

Som person er jeg så lovlydig, at jeg troligt sidder med mit mundbind på i en stillezone i et ellers tomt regionaltog, men som fodboldfan bevæger jeg mig ind i en verden af flydende grænser for acceptabel adfærd og respekt for autoriteter. Det er en del af oplevelsen og kulturen, og det binder os sammen i stammen.

Sådan har det været siden mine første ture på stadion.

Jeg gøs og fnes, når der blev høvlet ølkrus over hegnet til modstandernes fans, der råbte »Lad være med at kaste med øl« og på aarhusiansk blev mødt med »Det’ ikk’ øl! Det’ pis!«.

Og da jeg for første gang var med bussen til en udebanekamp mod Frem, var der noget dragende over at se voksne mænd stå Storebæltsfærgen og synge »Djævleø, Djævleø, Djævleø«, mens færgen lagde til kaj i Korsør og færgens øvrige bilister helt rimeligt dyttende opfordrede dem til at indfinde sig i bussen, så vi kunne komme videre. Den opførsel fortsatte på Valby Stadion, hvor vi nok var glade for, at vagterne holdt de lokale ballademagere på afstand, så vi ikke fik et par på låget, men også gjorde vores til at komme med mere eller mindre opfindsomme tilråb efter dem.

Det var en helt og aldeles upassende og generende opførsel, men sådan var det åbenbart også at være fodboldfan, fandt jeg ud af.

Det var en vild og berusende leg med det forbudte og autoriteter, og det var en form for ventil, man kunne lufte. Indimellem gik det langt over stregen, og andre gange var det bare skæg og ballade.

Nogle år senere mødte jeg en fyr, der hed Ronnie. Han gik også på stadion, viste det sig. Sammen med sin far solgte han romerlys fra bagagerummet af farens bil på parkeringspladsen ved stadion før kampe. Det foregik ret åbent, og det fortæller meget fint, at noget forbudt (romerlys) blev ret bredt accepteret på det tidspunkt, og at det kunne forene på tværs af generationer.

Fascinerende leg med det forbudte

Sådan er det trods alt ikke længere.