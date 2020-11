Corona-helbredt Magnus Cort sætter verdensstjerner på stribe til vægs i hektisk Vuelta-finale

Med en eksplosiv finish på de sidste 200 m af den 162 km lange 16. etape fra Salamanca til Ciudad Rodrigo tilintetgjorde Magnus Cort (EF) i et hektisk spurtopgør mod verdensstjerner på stribe al modstand og erobrede den første danske triumf i årets Vuelta a España, da et felt på små 40 ryttere nåede samlet til mål.

Cort holdt løbets førende rytter Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der tydeligvis satsede maksimalt på at sikre sig sin femte etapegevinst, et par længder bag sig på andenpladsen, og sloveneren måtte slå sig til tåls med, at han erobrede seks bonussekunder, så han nu sammenlagt har 45 ned til ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) og 51 til Corts engelske holdkammerat Hugh Carthy.

Den portugisiske eksverdensmester Rui Costa (UAE Team Emirates) var nr. 3 i mål, men blev deklasseret, og hans plads blev overtaget af newzealænderen Dion Smith (Mitchelton-Scott) foran den spanske superveteran Alejandro Valverde, hvis Movistar-mandskab sled ihærdigt for at bringe nationalidolet frem til sæsonens første sejr, mens Carapaz susede over stregen på femtepladsen.