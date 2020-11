Eden Hazard er smittet med coronavirus og er dermed tvivlsom til kamp mod Danmark

Direkte sport i tv TV 2 16.00 Håndbold: Finland-Danmark (m) TV 2 Sport 11.55 Cykling: Vuelta a España, 17. etape 20.45 Fodbold: Parma-Fiorentina TV3+ 13.30 Fodbold: Everton-Manchester U. 18.30 Fodbold: Dortmund-Bayern M. TV3 Sport 14.05 MotoGP: GP Spanien, kvalifikation 16.00 Håndbold: Rostov-Team Esbjerg (k) 19.00 Dart: VM for hold 21.00 Fodbold: Paris SG-Rennes 23.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: Reading-Stoke 16.00 Fodbold: Crystal Palace-Leeds 18.30 Fodbold: Chelsea-Sheffield United 21.00 Fodbold: West Ham-Fulham Xee 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Freiburg 6’eren 13.30 Fodbold: Tonbridge-Bradford Eurosport 1 12.00 Cykling: Vuelta a España, 17. etape 17.55 Sambobrydning: VM Eurosport 2 12.00/16.45 Kano 13.55 Cykelcross: EM 18.30 Fodbold: FC United-Doncaster TV 2 Sport X 09.25 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 14.00 Fodbold: Huesca-Eibar 16.15 Fodbold: Barcelona-Real Betis 18.30 Fodbold: Sevilla-Osasuna 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Cádiz

Fodbold. Real Madrids belgiske stjernespiller Eden Hazard er testet positiv for coronavirus, og han er dermed ikke med i søndagens ligakamp mod Valencia. Den positive test betyder også, at Hazard er tvivlsom til Belgiens Nations League-kamp 18. oktober med Danmark. Real Madrid oplyser ifølge Ritzau, at klubbens brasilianske spillere Casimero ligeledes er smittet med coronavirus. Både Hazard og Casimero var med i Real Madrids Champions League-kamp mod Inter i den forløbne uge, men nye test af samtlige Madrid-spillere og staben viste ikke yderligere smittetilfælde.

Håndbold. Mikkel Hansen er ikke med i lørdagens EM-kvalifikationskamp mod Finland i Helsinki. PSG-spilleren har pådraget sig en mindre skade, og han er derfor skiftet ud af den danske trup. Lasse Andersson er ligeledes skiftet ud, og de to bagspillere erstattes af Nikolaj Markussen og Mathias Gidsel.

Golf. Weekendens finalerunder i Cyprus Showdown er uden dansk deltagelse. Thorbjørn Olesen havde afsluttet 2. runde med en score i 4 slag under par, men resten af feltet afsluttede runden lørdag morgen, endte cuttet i 5 under par. 19-årige Rasmus Højgaard skulle have lavet en birdie på 18. hul for at være avanceret, men med en dobbeltbogey blev han ligeledes elimineret.

Golf. Efter en katastrofal første runde i 83 slag var Emily Pedersen på sidstepladsen blandt de 56 deltagere i den stjernespækkede invitationsturnering Dubai Moonlight Classic, der blev afviklet i elektrisk lys. Med 73 og 69 slag avancerede Emily Pedersen til en slutplacering som nr. 41, og hun er fortsat nummer 1 på LET-ranglisten inden de sidste tre turneringer, to i Saudi-Arabien og sæsonfinalen på Costa del Sol.

Fodbold. Med en sejr på 2-0 over Newcastle strøg Southampton fredag aften til tops i Premier League på en bedre målscore end Liverpool.