Aldrig før er Superligaen startet så tæt, og det bunder i de store klubbers svagheder

For nylig mistede dansk fodbold en af sine største trænere gennem tiderne, da Ebbe Skovdahl en oktoberdag gik bort.

Mest kendt er han for sine mange succesrige år i Brøndby, hvor han var manden bag 4 af klubbens 10 mesterskaber – og manden bag store europæiske resultater som 1-0-sejren over Liverpool på Anfield og en kvartfinale i Uefa Cuppen efter at have vundet 5-0 over Karlsruhe på udebane.

Det var hans store faglighed og ordentlighed som menneske, han var respekteret for. Men han var også ophavsmand til et par af de mere brugte citater i dansk fodbold: