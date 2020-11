»For at det her kan være en succes, skal vi have point«: Nederlag på stribe sender danske mestre ud i en kamp med knolden

Så sad de der igen, FC Midtjyllands utrættelige makkerpar – anføreren og træneren, Erik og Brian, Sviatchenko og Priske.

For tredje gang på et par uger tronede de side om side på et let forhøjet podie foran et farvevirvar af en sponsorvæg, hvor to ord i hvidt markerede situationens alvor: Champions League. Endnu engang var det dem, der skulle forsøge at sætte ord på efter et midtjysk nederlag i gruppespillet – denne sene tirsdag aften med 2-1 til Ajax og tidligere med 2-0 til Liverpool og 4-0 til Atalanta.

Det kan lyde som en tung omgang. Som en lang verbal slentretur i lutter tristesse og tanker så sorte, at de kunne få selv nattehimlen over efterårsramte Herning til at fremstå lys og venlig.