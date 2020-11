»Dreyer kunne jo nærmest have været topscorer i Champions League«: Efter mareridtsstart brændte FC Midtjylland for meget til at tage point mod Ajax

De midtjyske fodboldspillere hang med hovederne, og det var sådan set let at forstå.

Denne tirsdag aften i Herning havde de netop tabt deres tredje Champions League-kamp i lige så mange forsøg, men de måtte stå tilbage med en følelse af, at de måske burde have fået point for første gang. De havde haft chancer til meget mere end det ene mål i 2-1-nederlaget til Ajax. De havde haft muligheden for at holde liv i drømmen om en tredjeplads i puljen. Nu ser det vanskeligt ud.

På MCH Arena fyldte et stort banner den ene endetribune:

»Keep shooting for the stars and one day everyone will know our name«, stod der i FC Midtjyllands sorte og røde farver, men fra kampens start var det mest af alt Ajax, der skød efter stjernerne.

Der var bare spillet 49 sekunder, da gæsterne fra Amsterdam bragte sig foran. Den farlige fronttrio med Quincy Promes, Dusan Tadic og det brasilianske stortalent Antony kombinerede i og omkring det midtjyske felt, og de fik både plads og tid til det. Derfor var det heller ingen stor sag for Tadic at spillede bolden videre til Antony, som let sparkede bolden i nettet til 1-0.

En værre start var umulig at forestille sig. Og selv om månen strålede gyldenklart og smukt på den sorte aftenhimmel, var det, som om det hele bare blev lidt mere usselt, lidt mere blæsende og lidt mere koldt på den midtjyske hede, hvor efteråret for længst havde flået bladene af træerne og efterladt dem som smattede brune klatter på gågaden i Herning.¨

Dyrt indirekte frispark

Før kampen havde FCM-træner Brian Priske sagt, at han havde håb om at kunne spille godt nok til at få point efter en god indsats i 2-0-nederlaget til Liverpool en uge tidligere. Og han var sikker på, at hans hold ville gøre det svært for Ajax. Sådan så det imidlertid ikke ud.

Efter 13 minutter gik det galt igen, da midtjydernes reservemålmand, Mikkel Andersen, samlede en tilbagelægning fra Paulinho op på kanten af det lille felt. Indirekte frispark. Efter en hurtig berøring fra Promes hamrede Dusan Tadic effektivt bolden ind til 2-0.

Ajax stillede stort set op med stærkeste opstilling, selv om der op til kampen havde været tvivl om, hvorvidt alle spillere kunne komme ind over de danske grænser på grund af coronakrisen. Angiveligt havde flere profiler små rester af virussen i blodet, hvilket ikke var nok til at holde dem ude af fodbolden i Holland, men til at starte med nok til at nægte dem indrejse til Danmark. Det blev dog fikset, så alle mand var til rådighed mod FCM.

Målt på økonomi og spiller for spiller er Ajax en meget stærkere klub. Men det er også en klub, som danske fodboldforretninger gerne vil måle sig op mod, selv om hollænderne er hyppigere leverandører af spillere til verdens største klubber, mens det er en sjældenhed i Superligaen.

Og pludselig – efter et kvarters tid – tog midtjyderne kampen op. I en flot kontra drev Jens-Lys Cajuste bolden frem mellem modspillerne og sendte den videre til Anders Dreyer, der med sit glimrende venstreben sparkede den fint ind til 2-1. Både mod Liverpool og Atalanta har den unge kantspiller fra Bramming haft udmærkede muligheder, men det var altså først mod Ajax, at han fik udbytte af sin evne til at komme frem til de farlige situationer. FCM’s første mål i turneringen.

»Dreyer kunne jo nærmest have været topscorer i Champions League«, havde Brian Priske sagt med et glimt i øjet, og alligevel viste det sig hurtigt som alvor.