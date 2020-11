Irriteret Ajax-træner har efterladt coronaramte stjerner i Holland, men vil forsøge at få dem ind i Danmark

Erik ten Hag er en intens fyr. Når hollænderen med det skaldede hoved og det direkte blik stirrer frem for sig, og han brummer løs med sin smårustne stemme, afføder det naturlig respekt. Folk lytter.

Sådan er det normalt for den 50-årige Ajax-træner, der har ry for at være et af spillets mere interessante tænkere. Men sådan er det især for Erik ten Hag, når han brænder for noget, som han gjorde mandag aften i Herning. Det generede ham åbenlyst, at den hollandske storklub på grund af coronavirussen havde været nødt til at rejse til Danmark for at spille Champions League-kamp mod FC Midtjylland uden en række profiler. Blandt andet er de normale førstemålmænd André Onana og Maarten Stekelenburg samt stjerner som Davy Klaassen og Dusan Tadic i første omgang blevet i Amsterdam.

»Vi har nogle spillere, som ikke har fået lov til at rejse ind i Danmark. Spillere, som gerne må spille i Holland, så det er lidt mærkeligt«, sagde Erik ten Hag fra et podie i MCH Arenas indre, men uden at kunne forklare den præcise årsag: