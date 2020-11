Portræt: En næsten-ejendomsmægler tager topstilling i dansk fodbold

Jess Thorup er en flink mand. Det er noget, fodboldspillere sætter pris på, når det samtidig er et faktum, at vedkommende kan sine ting hvad angår jobbet i spidsen for en trup succeshungrende sjæle med støvler på.

Det er ikke en let opgave at holde sammen på ambitiøse individualister, men 50-årige Jess Thorup, der er født i Esbjerg-forstaden Hjerting, har som træner vist, at han har de samme kvaliteter, han havde som spiller: han er dygtig, velforberedt, pålidelig og ligevægtig. Blandt andet.

Det er en afløser for nyligt fyrede Ståle Solbakken, som FC København kan regne med har orden i tingene, og det er en mand, der har givet en stribe eksempler på, at han er skrap til at tilpasse sig de muligheder, en given spillertrup tilbyder.