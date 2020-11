Jess Thorup er ny FCK-træner og den første fastansatte dansker i lang, lang tid

Jess Thorup er mandag blevet ansat som ny cheftræner i FC København på en kontrakt gældende til sommeren 2024.

Hovedstadsklubben har i dette årtusind haft for vane at kigge mod udlændinge, når der har skullet findes en cheftræner.

Siden Kim Brink stoppede i sommeren 2000 er trænervikarerne Niels-Christian Holmstrøm, Carsten V. Jensen og Hjalte Bo Nørregaard de eneste danskere, der har trænet FC København.

»Jeg har selvfølgelig fulgt tæt med i Superligaen, mens jeg har været i Belgien, og jeg også set masser af FCK-kampe. Jeg ved, at jeg træder ind i en stor klub med dygtige mennesker omkring mig, og det er et sted, der står på et stærkt fundament«, siger Jess Thorup til fck.dk og tilføjer:

»Jeg synes, at spillermaterialet er utroligt spændende, så jeg kommer for at fortsætte jagten på de store ambitioner, som FCK altid har«.

FCK’s tidligere trænere

1994: Keld Kristensen.

1994-1995: Benny Johansen.

1995-1996: Michael Schäfer.

1996-1997: Kim Brink.

1997-1998: Kent Karlsson.

1998: Kim Brink.

1999: Christian Andersen.

1999-2000: Kim Brink.

2000-2001: Roy Hodgson.

2001: Kent Karlsson.

2001: Niels-Christian Holmstrøm (vikar).

2001-2005: Hans Backe.

2006-2011: Ståle Solbakken.

2011-2012: Roland Nilsson.

2012: Carsten V. Jensen (vikar).

2012-2013: Ariël Jacobs.

2013-2020: Ståle Solbakken.

2020: Hjalte Bo Nørregaard (vikar).





ritzau