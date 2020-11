Runden rundt: Traditioner er et anliggende for klubberne. For spillerne er fodbold blevet et arbejde

Superligaen tæller efterhånden mange klassikere fra indædte lokalopgør som FC København mod Brøndby til det jyske traditionsmøde mellem AGF og Vejle.

Intet kan dog matche kampene mellem AaB og Brøndby, der i går mødtes i Superligaen for 94. gang, hvilket logisk nok er rekord, eftersom klubberne som de eneste har spillet samtlige sæsoner, siden den bedste række skiftede navn i 1991.

De to klubber har da også de to spillere, der topper et par lister over trofasthed i Superligaen. Rasmus Würtz spillede 452 kampe, men repræsenterede også Vejle og FC København. Med 419 for AaB har klubbens nuværende assisterende træner rekorden for flest Superligakampe for samme klub. Brøndbyikonet Per Nielsen må med sine 394 ’nøjes’ med at være spilleren, der fik flest kampe efter udelukkende at have optrådt for én klub i Superligaen. En ’one-club-man’, som det hedder med internationalt schwung.