Superligaens 7. runde: Sønderjyske er tophold efter tæt dyst med AGF

Sønderjyske - AGF 1-1

0-1 Bror Blume (32) 1-1 Anders K. Jacobsen (straffe 37)

Sønderjyske spillede mandag 1-1 i topkampen mod AGF.

Sønderjyderne holdte dermed fast i Superligaens førsteplads, som holdet på grund af en bedre målscore overtog fredag efter Vejles nederlag til Randers.

Kampens resultat afspejlede meget godt spillet på banen, hvor de to hold spillede lige op i en aldeles jævnbyrdig affære.

Gæsterne fra AGF kunne have overtaget førstepladsen med en sejr, men den mulighed glippede altså for aarhusianerne.

Sønderjyske beholder med det ene point føringen i den tætte top med 14 point, mens AGF med 12 point kravler forbi Brøndby på fjerdepladsen.

Resultatet betyder endvidere, at Sønderjyske forstsætter en imponerende statistik på hjemmebane, hvor holdet ikke har tabt i over et år.

I en lige første halvleg uden det mest polerede fodboldspil faldt der to mål inden for bare fem minutter. Det første kom i 32. minut.

Her opfangede AGF-midtbanespilleren Bror Blume en skidt Sønderjyske-clearing på kanten af feltet, og med en kælen inderside sendte han gæsterne i front.

Den føring var dog kortvarig, da Sønderjyske kort efter blev tildelt et straffe, som angriber Anders K. Jacobsen sikkert udlignede på.

11 minutter inde i anden halvleg var kantspiller Jeppe Simonsen tæt på at bringe Sønderjyske foran, men hans forsøg gik snert forbi mål.

Herefter var det AGF, der virkede mest sultne efter sejren.

Det var dog Sønderjyske, som til sidst var tæt på at løbe med de tre point, men Marc Dal Hendes hovedstødsforsøg gik lige over mål.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB-Brøndby 2-1

1-0 Iver Fossum (32), 1-1 Mikael Uhre (39), 2-1 Tom van Weert (85)

Med en 2-1-sejr over Brøndby fik Peter Feher søndag en glimrende debut som midlertidig cheftræner i AaB.

Feher fik ansvaret så sent som i torsdags, hvor AaB meddelte, at Jacob Friis havde valgt at trække sig som cheftræner af personlige årsager grundet sin kræftramte datter.

Ingen af de to hold foldede sig ud i en lige første halvleg, der trods et sløjt teknisk niveau bød på en enkelt scoring fra begge mandskaber.

Efter pausen fandt AaB dog melodien og satte gæsterne under pres, hvilket gav pote fem minutter før tid, hvor Tom van Weert sikrede en sen nordjysk sejr.

AaB hopper med sejren op på syvendepladsen i 3F Superligaen, hvor Brøndby trods tre nederlag på stribe fortsat er nummer fire.

AaB har i denne sæson ikke haft for vane at spille med en klassisk angriber, men det lavede Peter Feher om på mod Brøndby.

Tim Prica startede på toppen og burde have bragt AaB foran i det 32. minut, men fik ikke ordentlig træf på en flad tværpasning fra højre side, hvor AaB ofte forsøgte sig. Heldigvis for AaB var Iver Fossum løbet med, og han kunne fra en spids vinkel sparke værterne på 1-0.

Brøndby fik dog udlignet syv minutter senere, hvor angriberen Mikael Uhre nåede frem til et frisparksindlæg og prikkede bolden i nettet til 1-1.

AaB greb taktstokken fra anden halvlegs start og skabte en række store chancer mod et Brøndby-hold, der havde svært ved at få tingene til at fungere.

Både Tom van Weert, Frederik Børsting og Timothe Nkada var nærgående for AaB, men Brøndby-keeper Marvin Schwäbe holdt gæsterne inde i kampen med flere gode redninger.

Fem minutter før tid gik den dog ikke længere for gæsterne, da den indskiftede hollænder Tom van Weert kastede sig frem og sikrede AaB alle tre point med en hovedstødsscoring.

Foto: Jens Dresling

FC København-Lyngby 4-2

1-0 Jonas Wind (42), 2-0 selvmål af Mathias Hebo Rasmussen (44), 2-1 Lasse Fosgaard (50), 2-2 Victor Torp (54), 3-2 Jonas Wind (56), 4-2 Kamil Wilczek (60)

Der var masser af mål og haltende forsvarsspil, da FC København søndag eftermiddag sendte Lyngby helt til bunds i Superligaen med en 4-2-sejr i Parken i syvende runde af sæsonen.

FCK levede gennem store dele af kampen ikke op til sin favoritværdighed, da trængte Lyngby spillede optimistisk til og dominerede i flere perioder.

Men værterne greb sine chancer og holdt i de sidste 18 minutter stand, efter at FCK-anfører Carlos Zeca blev udvist.

Med 4-2-sejren er FCK på syvendepladsen, mens Lyngby ligger sidst med to point. Og man har altså fortsat sæsonens første sejr til gode.

Den sløje sæsonstart kunne dog ikke anes på Lyngby i kampens start, for gæsterne kom ud og dominerede på FCK’s hjemmebane.

Symptomatisk for sæsonen scorede Lyngby dog ikke på gode chancer til kantspiller Lasse Fosgaard og angriber Emil Nielsen.

Lyngbys dominans skyldtes blandt andet et usammenhængende pres og dårlige afleveringer i FCK-lejren, men det fik favoritterne rettet en anelse op på frem mod pausen, og det gav pote.

Således bragte FCK sig på 2-0 på to hurtige scoringer inden pausen, da angriber Jonas Wind headede FCK foran, inden Lyngbys Mathias Hebo Rasmussen scorede et uheldigt selvmål.

En kold spand vand i hovedet på ellers velspillende Lyngby. Men det lod ikke til at gå gæsterne på, for de svarede igen med det samme i anden halvleg.

Efter 50 minutter tillod dårlig opdækning hos FCK nemlig, at Fosgaard kunne rette op på sin afbrænder, da han helt fri kunne dirigere en reducering i mål til 1-2.

Og kort efter scorede midtbanespiller Victor Torp endda til 2-2 efter en strålende aktion.

Det lod til, at FCK’s svingende stime, der inden kampen havde givet syv point i seks runder, skulle fortsætte. Men så skruede værterne bissen på og viste den forskel, der burde være på de to hold.

FCK gentog Lyngbys to scoringer på fire minutter, da en liggende Wind blev ramt og rettede et føringsmål i nettet, inden Kamil Wilczek kunne snøre sækken med et forrygende mål til 4-2, som forblev slutstillingen trods Zecas udvisning.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB-Horsens 1-0

1-0 Emmanuel Sabbi (11)

OB tog den anden superligasejr i træk ved at vinde 1-0 på hjemmebane mod AC Horsens søndag eftermiddag. Det fynske hjemmehold fik med Emmanuel Sabbis scoring distanceret sig fra bundstriden, hvor AC Horsens er efterladt med Lyngby.

Allerede efter mindre end et minut var OB tæt på komme foran efter et hjørnespark, men Horsens fik lidt heldigt sparket bolden væk.

Det formåede udeholdet dog ikke ti minutter senere.

Rune Frantsen mistede bolden lige foran eget felt, og herefter blev bolden sendt ind i feltet, hvor forsvarsspillerne fra Horsens ikke fik sparket den væk.

I sidste ende kunne Emmanuel Sabbi score et af karrierens nemmeste mål fra kort afstand.

Efterfølgende var OB det dominerende hold i første halvleg, der mere var præget af små frispark end flot fodboldspil og mange chancer.

Tættest på var Issam Jebali med en afslutning lige på Matej Delac lige op til pausen.