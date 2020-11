Sportsblik: I lilleputlandet Danmark må vi gerne juble over smukke nederlag

Der var engang, skriver eventyrdigterne, og så er vi godt på vej.

Ja, og der var også engang – hvilket selvfølgelig ikke er helt så eventyrligt – at det danske fodboldlandshold fik tæv af hvem som helst når som helst. Og hvor man som fodboldbegejstret lod sig rive med af de små, hæderlige og måske til tider smukke nederlag.

Det var småstatskomplekset, der slog igennem: At vi ikke var noget i lille Danmark, at vi højest var røven af 4. division, at vi slet ikke kunne bide skeer med de store, og at vi måtte nøjes med at få lov til at være med. Og være glade for det.