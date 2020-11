Coronaramt dansk anfører får lukket mesterskabsfest

Fodbold. Mesterskabsfesten blev søndag lukket for Malmö FF’s mesterskabsvindere. Klubbens danske anfører, Anders Christiansen, blev efter søndagens kamp i den svenske liga nemlig blevet testet positiv for coronavirus. Christiansen havde det ifølge klubben fint inden kampen, men følte sig efter sejren og guldjublen utilpas, meddeler klubben. Anders Christiansen var en del af den trup, som landstræner Kasper Hjulmand tirsdag udtog til Danmarks kommende kampe mod Sverige, Island og Belgien.

Direkte sport i tv Mandag 9. november TV3 Sport 20.30 Fodbold: Holstein Kiel-Hamburg 02.10 Am. fodbold: NY Jets-New England Eurosport 1 11.30 Bordtennis: VM Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: Int. League TV 2 Sport X 11.00/19.00 Tennis: Sofia Open (m)



Fodbold. Karim Benzema åbnede scoringen for Real Madrid, men derefter stod der Valencia på resten af kampen. Efter scoringer på straffespark af Carlos Soler og et selvmål af Raphäel Varane sejrede Valencia 4-1 i La Liga-dysten.

Fodbold. Efter to nederlag i træk leverede Aston Villa igen en stærk præstation i Premier League ved at besejre Arsenal på udebane med 3-0. Arsenal åbnede med et selvmål, inden Ollie Watkins var på pletten to gange for gæsterne i de sidste 20 minutter. Villa har nu 15 point for 7 kampe og er nummer 6 i den bedste engelske række, som føres af Leicester.

Fodbold. Med sin 8. ligascoring i denne sæson sikrede Zlatan Ibrahimovic i tillægstiden AC Milan et 2-2-resultat på hjemmebane mod Hellas Verona. Milan fører rækken foran Sassuolo.

Tennis. Trods en sæson med mange coronaforhindringer holder mændene fast i af få afviklet deres slutspil på ATP Tour. Den sidste af de otte pladser satte argentineren Diego Schwartzman sig på ved at nå kvartfinalen i sidste uges Masters 1.000 i Paris. De øvrige deltagere er serberen Novak Djokovic, spanske Rafael Nadal, østrigeren Dominic Thiem, grækeren Stefanos Tsitsipas, tyske Alexander Zverev samt de to russere Daniil Medvedev og Andrey Rublev fra Rusland. ATP-slutspillet begynder på søndag i London.

Fodbold. I sin første sæson i den amerikanske Major League Soccer (MLS) sikrede David Beckhams klub Inter Miami sig søndag en plads i slutspillet. Da både Atlanta og Chicago tabte point var en 2-1-sejr til Miami over Cincinnati nok til en plads i slutspillet.