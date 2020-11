Runden Rundt: Jess Thorup prøvede sit gamle trick af, men operationen mislykkedes, og patienten døde i FCK

For godt tre år siden var Jess Thorup en glad mand, og det hele virkede en kende malplaceret. Som træner for FC Midtjylland havde han netop set sit hold tabe med 4-3 til topkonkurrenten fra FC København, men den rolige fynbo erklærede selv, at han var »begejstret«.

I fodboldens resultatorienterede verden lød det besynderligt. For Jess Thorup var det imidlertid ren logik, for han kunne se, at hans spillere havde reageret godt på et markant systemskifte. For første gang gik de på banen i en 3-4-3-formation.

»Operationen lykkedes, men patienten døde«, konstaterede Thorup med et smil.