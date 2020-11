Kun myndighederne kunne aflyse landskampen – og de har andet at se til

Når alverdens sundhedsmyndigheder, politiske beslutningstagere, virksomheder i et spænd fra internationale koncerner til nordjyske minkavlere og for den sags skyld resten af den globale befolkning er tvunget til at tage dramatiske livtag med covid-19 i døgndrift, forekommer det meningsløst for de fleste, at Danmark og Sverige i aften spiller landskamp i den fugtige kulde på et så godt som mennesketomt Brøndby Stadion.

Det er en venskabskamp – den 107. mellem nabolandene på lige så mange år – med kun perifer betydning for verdensranglisten, en tv-dækning med tilsvarende gennemslagskraft og et dansk landshold under så markant påvirkning af pandemien, at begrebet bruttotrup er udsat for en meget bred fortolkning i udtagelsen og muligheden for at se spillere an.

»Fodbolden har lavet sindssygt stramme restriktioner og protokoller, som har gjort det muligt at gennemføre kampene. Det har gjort, at vi er langt sikrere i de her bobler, selv om vi tager rundt og spiller landskampe, end man er i det civile samfund. Vi er totalt afskåret fra alt«, nåede landstræner Kasper Hjulmand ellers at blive citeret for tidligt søndag aften, inden han dagen efter senere måtte gå i selvisolation på grund af risiko for smittespredning.