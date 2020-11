Efter flere dage i isolation vender landstræner tilbage til træningsbanen

Direkte sport i tv DR 1 16.15 Fodbold: Kolding IF-AGF TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Esbjerg-Viborg (k) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Tennessee-Indianapolis TV3 Sport 19.00 Golf: US Masters TV3 Max 19.00 Håndbold: Kiel-Füchse Berlin (m) 6’eren 18.00 Fodbold: Georgien-Nordmakedon. 20.45 Fodbold: Ungarn-Island Canal 9 20.45 Fodbold: Serbien-Skotland Eurosport 1 16.55 Banecykling: EM 20.45 Fodbold: Nordirland-Slovakiet Eurosport 2 11.30 Golf: Ladies European Tour 14.30 Tennis: Upper Austria Ladies Linz TV 2 Sport X 11.00/20.05 Tennis: Sofia Open (m) 17.00 Banecykling: EM

Fodbold. Når det danske fodboldlandshold vender tilbage på træningsbanen torsdag eftermiddag, bliver det stadig med et decimeret spillerudvalg. De ni spillere, der er i isolation, må nemlig tidligst vende tilbage på træningsbanen fredag - under forudsætning af, at de selvfølgelig afgiver negative coronatest. Til gengæld vil landstræner Kasper Hjulmand ifølge Ritzaus oplysninger være på træningsbanen torsdag, efter at han også har været i isolation siden mandag aften.

Håndbold. Dansk Håndbold Forbund har knyttet landsholdslegenden Katrine Fruelund til trænerteamet omkring U19-landsholdet. Fruelund spillede i sin aktive karriere 184 landskampe og var blandt andet med til at vinde OL-guld to gange. Hun har skrevet en toårig kontrakt med forbundet og skal supplere Heine Eriksen og Mikkel Voigt i arbejdet omkring ungdomslandsholdet.

Fodbold. Ganske vist var der tale om en testkamp, men det var alligevel sensationelt, at Finland ude formåede at besejre de franske verdensmestre 2-0. De to finske mål faldt indenfor tre gyldne minutter i 1. halvleg, da først Marcus Foss og siden Onni Valakari sænkede Frankrig. Franskmændene havde bolden 74 procent af tiden og havde 14 afslutninger mod Finlands blot 5. Til gengæld ramte 4 af finnernes målet, mens Frankrig kun havde 3 skud inden for rammen.

Golf. Med over et halvt års forsinkelse starter US Masters på Augusta i staten Georgia i dag. Men det bliver uden spanieren Sergio Garcia, der vandt den prestigefulde turnering i 2017. Han er i lighed med chileneren Joaquin Niemann testet positiv med coronavirus, og de er derfor ikke at finde i det 92 mand store felt. Det er til gengæld den tyske legende Bernhard Langer, der er med på Augusta for 37. gang siden debuten i 1982.

Fodbold. Eintracht Frankfurts 34-årige argentinske anfører David Abraham stopper karrieren efter hjemmekampen mod Schalke 04 midt i januar. Den centrale forsvarsspiller vender derefter retur til hjemlandet efter næsten 15 år i europæisk fodbold. Udover Frankfurt har Abraham spillet i blandt andet Hoffenheim, Basel og Getafe.

Ishockey. Spillerne var omklædt, startopstillingerne var offentliggjort og opvarmningen på isen i fuld gang. Indtil 20 minutter før kampstart lignede ishockeykampen mellem Almtuna fra Uppsala og Timrå onsdag aften en helt almindelig arbejdsdag i Allsvenskan, Sveriges næstbedste række. Så fik Almtuna svar på spillernes seneste coronatest, og resultatet var lettere chokerende: Ikke mindre end 13 af holdets spillere var smittede. Begge hold blev omgående beordret af isen, og det i en fart.

Fodbold. Diego Maradona forlod onsdag aften dansk tid hospitalet i ambulance efter at have fået grønt lys fra lægerne, skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Ritzau. For otte dage siden blev Maradona opereret for en blodansamling mellem kraniet og hjernen. Ifølge AFP er forventningen, at Maradona fortsætter behandlingen i byen Tigre, der ligger 30 kilometer nord for Argentinas hovedstad. Her vil han være tæt på sin familie.

Håndbold. Herning-Ikast kom bragende ind i sæsonen med sejre i de fem første ligakampe, men derfra er det gået helt skævt. Siden er det blevet til fem nederlag og en uafgjort, og holdet har hungret efter en sejr i Bambusa Kvindeligaen. Den skaffede midtjyderne onsdag aften, da de på udebane besejrede Horsens Håndbold med 26-24.

Håndbold. Aalborgs danske mestre fulgte onsdag aften i fodsporene på GOG, Skjern og Mors-Thy og spillede sig videre til Final 4-stævnet. I pokalkvartfinalen vandt nordjyderne en særdeles tæt hjemmekamp med 30-27 over Bjerringbro-Silkeborg.