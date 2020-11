Midt i en coronatid: Fire mindre nationer vil så gerne ind og drille de store ved fodbold-EM

Under EM i fodbold for fire år siden blev mandskabet fra Island nærmest kult, men om spillerne fra Nordatlanten får en chance for at gentage bedriften, er ganske tvivlsomt. For det hold, som bl.a. besejrede England, har ikke længere samme besætning eller træner, og torsdag aften skal der leveres en stor præstation i Budapest, hvis islændingene skal til EM. Playoffduellen mod Ungarn er sidste chance.

Det er ikke så underligt, at de islandske fodboldledere har svært ved at fokusere på Nations League, hvor holdet søndag spiller i Parken mod Danmark, for i den turnering har Island udspillet sine muligheder. Og hele rodet omkring eventuelle forhindringer på grund af coronasituationen i Danmark vil bare stjæle fokus fra det vigtigste: EM.

Det er tilfældighedernes spil, at det netop er Ungarn, som Island skal kæmpe mod, men de to hold kender hinanden godt, da det netop var dem, som for fire år siden overraskende sluttede henholdsvis 1 og 2 i gruppe F foran Portugal og Østrig.