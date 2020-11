Jeanette Ottesen er en konstant træt mor, der følger sin egen rute mod et rekord-OL

Jeanette Ottesen skulle have deltaget i hele ISL-serien og endda have været anfører for det amerikanske hold NY Breakers, der også tæller Signe Bro, men det satte coronasituationen i Budapest en brat stopper for.

Planen var, at Jeanette Ottesen skulle have haft både sin mand, Marco Loughran, og sin 3-årige datter, Billie-Mai, med ind i coronaboblen i hele perioden, men da smittetallene begyndte at stige i Ungarn, så ISL sig nødsaget til at lave indskrænkninger på boblernes størrelse. Og så kom Jeanette Ottesens familie alligevel ikke med til Budapest.

»Da det ikke kunne lade sig gøre at få Billie med, deltog jeg kun i den første uge. Jeg kan ikke undvære mit barn i fem uger«, fastslår Jeanette Ottesen, der i ISL’s første sæson repræsenterede London Roar.