Lyngby-scoring går verden rundt

Direkte sport i tv Lørdag 14. november TV 2 16.10 Håndbold: Skanderborg-GOG (m) TV 2 Sport 11.55 Motorsport: WEC, VM-afdeling TV3+ 13.00 Formel 1: Tyrkiets GP, kval. TV3 Sport 10.00 Formel 1: Tyrkiets GP - træning 14.05 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 19.00 Golf: US Masters TV3 Max 13.30 Fodbold: Man. United-Man. City (k) 18.05 Håndbold: Melsungen-Magdeburg 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Ukraine Eurosport 1 11.30 Bordtennis: VM 15.00 Standardvogne: VM-afdeling 16.55 Banecykling: EM 20.45 Fodbold: Schweiz-Spanien Eurosport 2 11.45 Motorsport: WEC, VM-afdeling 14.30 Tennis: Austria Ladies Linz 18.30 Motorsport: WEC, VM-afdeling 20.45 Fodbold: Portugal-Frankrig TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Sofia Open (m), finale 17.00/22.05 Banecykling: EM Vis mere

Fodbold. Lyngby-spilleren Nicolai Geertsens scoring i storsejren på 9-0 mod Slagelse i pokalturneringen tidligere i denne uge er blevet et globalt hit. Det fortæller Geertsen til TV2 Sport. »I går (torsdag, red.) var nok den sygeste og mest surrealistiske dag i mit liv. Det var fuldstændig vanvittigt«, fortæller Geertsen og tilføjer: »Der er virkelig mange, der har ringet og spurgt til målet. Det var en lang dag, men det var sjovt at prøve«. Lyngby Boldklub har lagt klippet på YouTube, hvor det foreløbigt er blevet afspillet mere end 400.000 gange.

Tennis. Holger Rune er klar til finalen i ITF-turneringen i Valldoreix i Spanien efter sejr over franskmanden Thomas Laurent. 6-4, 6-0 sejrede den 17-årige dansker.

Fodbold. Sønderjyskes Superliga-topscorer Haji Wright er skadet og misser de næste kampe for Sønderjyske. Det oplyser cheftræner Glen Riddersholm til JydskeVestkysten. »Det eneste, vi kan sige, er, at han sandsynligvis er ude i to-tre kampe«, siger cheftræneren.

Fodbold. Roberto Firmino blev matchvinder for Brasilien i VM-kvalifikationen mod Venezuela. Med 1-0-sejren topper brasserne kvalifikationen med 9 point efter 3 kampe.

Fodbold. Islands svenske landstræner Erik Hamrén stopper i næste uge, når mændene fra Nordatlanten har spillet færdig i Nations League mod Danmark og England. Island tabte torsdag 1-2 til Ungarn i en afgørende kamp om at komme med til næste års EM-slutrunde. De to ungarske mål blev scoret meget sent i kampen. »Der er to kampe tilbage i år, og efter de to stopper jeg som landstræner for Island. Jeg fik nogle spørgsmål efter kampen mod Ungarn, som jeg ikke ønskede at besvare, fordi jeg ville have en snak med præsidenten, spillerne og staben«, siger den tidligere AaB-træner ifølge Ritzau.

Håndbold. Hvis Norge trækker sig fra sin del af værtskabet for EM for kvinder i december, er Dansk Håndbold Forbund (DHF) parat til at løfte hele opgaven med at afholde slutrunden. Men DHF-formand Per Bertelsen har dog en betingelse. Det skal ikke medføre ekstra omkostninger for DHF. »Hvis vi siger ja til at overtage for Norge, så er der ikke noget at komme efter. Så skal EHF (Det Europæiske Håndboldforbund, red.) eller en eller anden rigmand ind og sponsorere det«, siger Per Bertelsen til B.T. EM afholdes fra 3. til 20. december.

Fodbold. Tottenhams manager José Mourinho har fået én spilledags karantæne i Europa League. Det skriver Ritzau. Portugiseren straffes, fordi kampen mod Royal Antwerp FC 29. oktober blev sat for sent i gang. Tottenham har også fået en bøde på ca. 176.000 kroner.

Fodbold. Alle syv danske spillere fra engelske klubber, der er udtaget til det danske landshold, er testet negative for coronavirus. Det drejer sig om Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard og Mathias Jensen. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) til Ritzau.

Fodbold. Kroatiens midtbanespiller Marcelo Brozovic fra Inter er blevet isoleret fra resten af det kroatiske landshold på grund af en positiv coronatest. Kroatien møder lørdag Sverige og i næste uge Portugal i Nations League.

Golf. Amerikaneren Dustin Johnson fører sammen med landsmanden Justin Thomas, australieren Cameron Smith og US Masters-debutanten Abraham Ancer fra Mexico major-turneringen i Georgia med en score på 135 slag. Fredagens runde ved US Masters var præget af forsinkelser og færdigspilles lørdag.