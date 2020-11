Legendarisk midtbaneslider stopper som aktiv efter gylden karriere

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF Kol.-Holstebro (m) TV3 Sport 14.00/20.00 Dart: Grand Slam 2.10 Am. fodbold: Chicago-Minnesota Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker:- Northern Irel. Open Eurosport 2 18.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 13.00/18.55 Tennis: ATP Finals (m)



Fodbold. Den argentinske midtbaneslider Javier Mascherano har meddelt, at han stopper sin glorværdige karriere. Nu 36-årige Mascherano sluttede sine mange år på internationalt topplan i hjemlandet hos Estudiantes, men før det nåede han blandt andet at spille hos de europæiske topklubber Liverpool og FC Barcelona. Med den spanske storklub vandt han i 2011 og 2015 Champions League. Midtbaneslideren nåede 147 landskampe, hvilket er argentinsk rekord, og blandt højdepunkterne var VM-finalen i 2014, hvor han spillede samtlige 120 minutter. I 2004 og 2008 blev han olympisk mester.

Olympisk. Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité, tyske Thomas Bach, føler sig overbevist om, at der vil være tilskuere på lægterne, når OL efter planen går i gang 23. juli næste år i Tokyo. Det siger Thomas Bach efter et møde med Japans premierminister, Yoshihide Suga. De seneste ugers nyheder om, at medicinalselskaber som amerikanske Pfizer er tæt på at være klar med en vaccine mod coronavirus, har øget tiltroen til, at OL kan afholdes næste år.

Amerikansk fodbold. Den danske NFL-spiller Hjalte Froholdt blev for første gang i sæsonen udeladt fra kamptruppen, da New England Patriots natten til søndag dansk tid vandt kampen mod Baltimore Ravens. Fynboen, der havde været på banen i otte ud af otte kampe hidtil i sæsonen, kunne fra sidelinjen se sine holdkammerater vinde 23-17.

Fodbold. Det norske fodboldlandshold blev forhindret i at deltage i lørdagens udekamp i Nations League mod Rumænien på grund af en positiv coronatest i truppen. Men onsdagens kamp mod Østrig vil blive gennemført med en helt ny trup. Og til at styre kampen er U21-landstræner Leif Gunnar Smerud hevet op som midlertidig træner for A-landsholdet. Det skriver Norges Fodboldforbund ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Den oprindelige trup kan ikke spille onsdagens kamp, og derfor er en ny trup indkaldt til landsholdstjeneste. Spillerne støder til truppen fra forskellige steder, og for at undgå smittespredning skal de tage direkte til et lufthavnshotel efter ankomsten i Norge, hvor de bliver testet. Efter planen skal holdet tirsdag flyve til Wien med et chartret fly.

Tennis. Når tennistouren i slutningen af december og januar finder vej til Australien, bliver der rusket godt og grundigt op i det hele. Alle turneringer op til Australian Open 18. januar bliver nemlig afholdt i en og samme delstat, Victoria. Det sker for at sikre, at spillere ikke bliver fanget i coronakarantæne mellem delstater og forskellige byer. Det oplyser det australske tennisforbund ifølge nyhedsbureauet Reuters, skriver Ritzau.

Tennis. Rafael Nadal vandt sin første kamp ved sæsonfinalen i London over Andrej Rubljov, der blev besejret i to sæt med cifrene 6-3, 6-4. I den anden kamp i gruppen slog Dominic Thiem Stefanos Tsitsipas i tre sæt med cifrene 7-6, 4-6, 6-3.

Motorsport. Selv om han endnu ikke har fået kørekort, lykkedes det i weekenden den blot 17-årige Bastian Buus at sikre sig Pro-Am-titlen i det europæiske motorsportsmesterskab, GT4 European Series.