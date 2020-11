Først blev svømmekvinderne ydmyget af trænerne. Ydmyges de nu af lederne?

Det er ikke mere end godt halvandet år siden, at det kom frem, at et par tidligere landstrænere i dansk svømning, en australier og en hollænder, havde fremelsket en kultur, hvor det var hverdagskost at ydmyge svømmerne – for at skabe resultater. Altså temmelig beskidte midler i en populær sags tjeneste.

En række tidligere og nuværende svømmere stod frem i DR TV og fortalte, hvordan de blev udstillet og ydmyget ved fællesvejninger i forbindelse med landsholdstræningen – og for nogle af svømmerne udløste det mindreværd, spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser.

Afsløringen af de barske forhold i svømmeeliten kom som et chok – og Kammeradvokaten, der også er advokatfirma for staten, iværksatte på opfordring en stor undersøgelse.