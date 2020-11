Europæisk latterliggørelse er en del af udviklingen for FC Midtjylland

Latterliggørelsen ligger lige for: FC Midtjylland har tabt, tabt, tabt og nu tabt igen med 3-1 til Ajax i Champions League. Efter fire runder er de danske mestre derfor det eneste af 32 deltagende hold, der er uden mulighed for at gå videre i såvel turneringen som trøsterækken, Europa League, selv om der er to kampe tilbage i gruppespillet.

Naivt så det unægtelig også ud, da midtjyderne spillede deres første kamp i verdens stærkeste klubturnering, som om modstanderne var et mesterhold fra Bulgarien, Schweiz eller Tjekkiet. Dem havde et optimistisk højt pres, en frisk offensiv over kanterne og to konsekvente midterforsvarere onduleret på respektskabende vis i kvalifikationsrunderne.

En debut i gruppespillet mod Atalanta fra toppen af Serie A viste sig bare at være noget helt, helt andet. I noget, der mindede om tankeløs begejstring over bare at være med, busede FC Midtjylland på og blev udstillet som tamme ulve i et italiensk spil kegler, der i løbet af en halvleg illustrerede, hvor effektivt fejl og blottelser bliver straffet på højeste niveau.