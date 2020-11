Superligaens 10. runde Randers FC vinder endelig for anden kamp i træk

Superligaen 10. runde Fredag Randers-OB 2-1 Lørdag 16.00 FC Midtjylland-AaB (TV3 Sport) Søndag 14.00 Horsens-Vejle (Eurosport 2) 16.00 SønderjyskE-FC København (Canal 9) 18.00 FC Nordjælland-AGF (TV3 Sport) Mandag 19.00 Brøndby-Lyngby (3+) Alle resultater og stillingen i Superligaen

Randers FC - OB 2-1

1-0 Alhaji Kamara (35) 2-0 Frederik Lauenborg (55) 2-1 Oliver Lund (82)

For første gang i mere end et år vandt Randers FC to kampe i træk i Superligaens grundspil, da OB blev besejret 2-0.

I en særdeles chancefattig 1. halvleg tog Alhaji Kamara bolden fra Oliver Lund og scorede.

I 2. halvleg leverede Oliver Christensen en superredning på en flad afslutning mod det lange hjørne, men kort efter boksede OB-målmanden hårdt presset efter et hjørnespark bolden hen til Frederik Lauenborg, der i sin Superligakamp nummer 78 scorede for første gang, inden Oliver Lund fik reduceret på et kontraangreb, hvor han fik to chancer for at afslutte.

Ritzau