Sophie Hæstorp langer ud efter grådigheden i fodbold

Vi mødes i en gammel, lidt herskabelig træt ejendom i den gade i det centrale København, hvor der bor en bager, der bager kringler og julekager, nogle store, nogle små og nogle endda med sukker på.

Man kommer op på tredje sal med en smuk smedejernselevator, hvis man tør, ellers tager man trappen. Og der, efter at have meldt sig hos den lidt kølige receptionist, finder man et fint mødelokale med et ur, der slår i bedstemorrytme, men som går pivende forkert.

Rundt om mødebordet står nogle meget smukke læderstole, som Sophie Hæstorp Andersen og hendes folk har fundet i kælderen – men som nu gør fyldest i det lokale, som den socialdemokratiske formand for Region Hovedstaden bruger, når hun netop har behov for at holde møder i hovedstaden, væk fra hovedkvarteret i Hillerød.

Sophie Hæstorp er født socialdemokrat. Forældre, onkler og tanter var og er medlemmer af partiet, en enkelt var medlem af Folketinget, et par stykker var borgmestre, bl.a. morfar Svend Aage Andersen, der var bykonge i Svendborg i over 20 år. Så partiets blod ruller i årerne på kvinden, der meget vel kan blive Københavns næste overborgmester. Det er i hvert fald planen. Og håbet.

Men Sophie Hæstorp er mere og andet end den sundhedsbevidste regionsrådsformand. Hun er også mor til to, Rosa og Rolf, og så er hun – i visse øjeblikke næsten først og fremmest – Brøndby-fan. Gul og blå fra top til tå, i sind og udtryk, og gennemsyret af den vestegnsbevidsthed, der kommer af at have været politisk opstillet og have stemt dørklokker ’derude’, hvor man er langt fra FC København.