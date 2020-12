Hovsa: Der kan også være for meget sne til, at verdens bedste kan løbe på ski

FAKTA Direkte sport i tv TV2 Sport EM-håndbold (k) 16.00 Polen-Rumænien 18.15 Tyskland-Norge 20.30 Spanien-Sverige 3 Max Fodbold 13.30 Burnley-Everton 16.00 Man. City-Fulham 18.30 West Ham-Man. United 21.00 Montpellier-PSG Xee 15.30 Fodbold: Frankfurt-Dortmund TV3 Sport 16.00 Fodbold: Vejle-FCM 18.30 Fodbold: Bayern- Leipzig TV2 Sport X 16.15 Fodbold: Sevilla-Real M. 21.00 Fodbold: Cadiz-Barca TV3+ 15.00 Formel 1: Træning 18.00 Formel 1: Kvalifikation 21.00 Fodbold: Chelsea-Leeds Vis mere





Alpint. Lørdagens Super G-konkurrence i kvindernes alpine World Cup, der skulle have været afviklet i schweiziske St. Moritz, er blevet aflyst. Kraftigt snefald og stærk blæst fik lørdag morgen arrangøren til at vurdere, at det ikke er muligt at gennemføre konkurrencen, skriver nyhedsbureauet NTB. I stedet satser man på at kunne gennemføre søndagens afdeling samme sted, hvor Super G-disciplinen ligeledes er på menuen. Det er sæsonens første Super G-konkurrence, efter at der har været dystet i storslalom, slalom og parallel-disciplinen i de første fire afdelinger. Slovakken Petra Vlhova er kommet bedst fra start med tre førstepladsen og en tredjeplads. Derfor fører hun også den samlede World Cup-stilling klart.

Fodbold. Offsidekendelser er noget af det mest omdiskuterede i fodboldverdenen, og det har ikke ændret sig med indførelsen af VAR i de fleste ligaer. Også i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er offside på dagsordenen. Præsident Gianni Infantino siger i et interview, at verdensforbundet ønsker at forbedre offsidereglen. »Offsidereglen har udviklet sig hen over de seneste 100 år, og nu diskuterer vi den igen. Vi kigger på, om vi kan forbedre offsidereglen. Ikke på grund af VAR, men fordi vi vil fremme offensiv fodbold«, siger Infantino ifølge nyhedsbureauet Reuters. Aktuelt er marginale offsidekendelser et stort tema i særligt Premier League, hvor VAR dømmer helt ned til få millimeter. Men det kan måske blive afskaffet.

Håndbold. Målvogteren Rikke Poulsen har forlænget sin aftale med Team Esbjerg med et år, så den nu gælder til sommeren 2022. Det oplyser den forsvarende danmarksmester i en pressemeddelelse. Rikke Poulsen blev indkaldt til Danmarks landsholdstrup, der fredag tog hul på EM med en sejr over Slovenien, for en uge siden, da førstekeeper Sandra Toft døjede med en skade.

Cykling. Selv om de seneste ni sæsoners mest vindende professionelle cykelmandskab Deceuninck-Quick Step for nogen tid siden meldte ud, at truppen for 2021 er fuldt besat, er der nu i 11. time fundet plads til et gensyn med den 35-årige britiske eksverdensmester Mark Cavendish. Spurtkanonen fra Isle of Man fik ikke sin kontrakt med Bahrain-McLaren forlænget, og det var ventet, at han ville sætte et punktum for den professionelle karriere, der indledtes på tyske T-Mobile i 2006. Nu vender Cavendish imidlertid tilbage til manager Patrick Lefevere, der også var hans arbejdsgiver i tre år fra 2013 og frem.