De danske spillere havde svært ved at få armene ned efter forløsning i Boxen

Selv om kontakten foregik gennem en skærm fra pressepladserne og ned under den ene tribune, så var det let at mærke den forløsning, spillere og landstræner Jesper Jensen følte ovenpå storsejren over Slovenien i EM-åbningen. Kampen var endt, som de havde drømt om, dermed blev den et perfekt afsæt til de kommende og svære kampe mod Montenegro og Frankrig.

En af de spillere, der trådte i karakter ned en fin indsats, var venstrefløjen Lærke Nolsøe, der er eneste spiller på den position i EM-truppen.

»Kampen i dag gør, at vi alle sammen kan tage rigtig meget selvtillid med os, og det er vigtigt at kunne ride videre på en bølge. Jeg glæder mig allerede til at spille næste kamp. Jeg får noget tryghed, og mine holdkammerater ved de kan smide bolden ud til mig, hvis de få brug for det«, siger Lærke Nolsøe.