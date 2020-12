Danmark får drømmestart på EM med storsejr over Slovenien

De danske værter fik den ønskede drømmestart på EM-slutrunden, da Slovenien i overbevisende stil blev besejret med 30-23. Desværre for kvindelandsholdet var det i en stort set gabende tom Boxeni Herning, de brillerede og markerede Jesper Jensens succesfulde debut som landstræner ved et internationalt mesterskab.

Det danske hold leverede over en bred kam en rigtig fin indsats i åbningskampen, der kan være en svær størrelse at bokse med for et fortrinsvist ungt hold. Trods nogle få udfald lykkedes det danske hold med hurtigt angrebsspil, og forsvaret holdt i det store og hele Sloveniens frygtede bagskytter fra fadet.

Selvfølgelig er der plads til forbedringer, og nogle spillere kom bedre ind i turneringen end andre.