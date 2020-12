20-årig tidligere FCK'er debuterer for storklub

Fodbold. Victor Jensen fik lørdag aften debut på Ajax’ førstehold. Det skete, da den 20-årige blev skiftet ind med et kvarter tilbage i holdets 4-0-sejr over Zwolle i den bedste hollandske række, Æresdivisionen. Victor Jensen skiftede fra FC Københavns ungdomsafdeling til Ajax’ ditto i sommeren 2017.

Direkte sport i tv Søndag 13. december TV 2 20.30 Håndbold: EM, Danmark-Spanien (k) TV 2 Sport 12.30 Fodbold: Cagliari-Inter 15.00 Fodbold: Napoli-Sampdoria 18.05 Håndbold: EM, Monten.-Sverige (k) 20.45 Fodbold: Milan-Parma TV3+ 14.10 Formel 1: Abu Dhabis Grand Prix 18.00 Fodbold: Brøndby-SønderjyskE 22.15 Am. fodbold: Philadel.-New Orleans 02.20 Am. fodbold: Buffalo-Pittsburgh CANAL 9 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-FC Kbh. Eurosport 1 09.20 Alpint: World Cup 13.30 Skiskydning: World Cup 15.50 Skiflyvning: VM 19.45 Billard: Snooker, Scottish Open Eurosport 2 11.45 Skiskydning: World Cup 14.00 Fodbold: AaB-Lyngby 16.45 Billard: Snooker, Scottish Open 18.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 11.35 Skiskydning: World Cup, jagtst. (k) 13.50 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 18.00 Fodbold: Genoa-Juventus 21.00 Fodbold: Barcelona-Levante Vis mere

Boksning. Briten Anthony Joshua slog sent lørdag den bulgarske udfordrer Kubrat Pulev og forsvarede dermed sine VM-bælter i sværvægt i forbundene WBA, IBF og WBO. Den 31-årige Joshua knockoutede sin modstander i slutningen af 9.omgang. Pulev var i gulvet allerede i 3. omgang. Det var britens 24. sejr i 25 professionelle kampe. Sværvægtsbraget var først udset til at blive udkæmpet i juni, men blev i første omgang udsat til juli på grund af coronapandemien.

Fodbold. Tre af de store engelske klubber var i aktion lørdag aften i Premier League, hvor aftenens eneste scoring faldt i Evertons 1-0-sejr over Chelsea. Her blev Gylfi Sigurdsson matchvinde rpå straffespark. I Manchester udspillede United og City et 0-0-opgør i en taktisk præget og yderst begivenhedsfattig kamp.

Fodbold. Også i Madrid var der derby og det blev Real, der trak det længste strå mod Atlético. Real sejrede 2-0 på mål af Karim Benzema og Dani Carvajal.

Fodbold. Argentineren Lucas Zelarayán scorede to gange og leverede også en assist for Columbus Crew i den nordamerikanske MLS-finale, som holdet vandt med 3-0 over de forsvarende mestre fra Seattle Sounders.

Bordtennis. Roskilde kunne ikke følge op på fredagens sejr i Champions League-slutspillet og tabte med 0-3 i kampe til Saarbrücken. Dermed er Roskilde noteret for en sejr og et nederlag efter de to første gruppekampe. Søndag venter sidste runde i gruppespillet. De to bedste fra hver gruppe går videre til kvartfinalerne, der spilles tirsdag.