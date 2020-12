Desperat Arsenal-manager: Jeg ved ikke, hvordan vi skal score mål

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Holland-Tyskland (k) 20.30 Håndbold: Ungarn-Rumænien (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-FC Midtjylland Eurosport 1 12.00 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 13.00 Fodbold: Eur. League-lodtrækning 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Cádiz Vis mere





Fodbold. Arsenals frie fald i Premier League blev forstærket søndag aften, da det lykkedes holdet at tabe 0-1 på hjemmebane til Burnley. Dermed blev det også understreget, at det traditionsrige London-mandskab nu, ligesom modstanderen, tilhører bundholdene, der kommer til at kæmpe desperat for at undgå nedrykningszonen. Meget symptomatisk for Arsenals situation var det den tidligere frygtede topscorer Pierre-Emerick Aubameyang, der scorede kampens eneste mål i eget net, og den hidsige midtbanespiller Granit Xhaka, der med et rødt kort lagde ekstra pres på sine medspillere. Manager Mikel Arteta er nu under voldsomt pres, og det hjælper ikke hans position at sige til bbc.com, at »... jeg ved simpelt hen ikke, hvordan vi skal bære os ad med at score mål«. 2. juledag har spanieren været Arsenal-manager i et år, men spørgsmålet er, om han når den dag i jobbet. Onsdag møder Arsenal hjemme Southampton.

Baseball. Klubben Cleveland Indians vil droppe Indians som en del af holdnavnet. Det skriver New York Times på baggrund af tre kilder med kendskab til beslutningen. En officiel udmelding ventes den kommende uge. Beslutningen kommer, efter at NFL-holdet Washington på grund af sponsorpres tidligere på året valgt at fjerne tilnavnet Redskins og dets logo. Den beslutning faldt sammen med en bredere debat om racisme i USA i kølvandet på den sorte mand George Floyds død under en anholdelse i Minneapolis i maj. Efter Washingtons beslutning meldte Cleveland ud, at klubben også ville overveje sidste del af holdnavnet. Cleveland har heddet Indians siden 1915. Før det har holdet heddet Broncos, Blues og Naps.

E-sport. Der var hæder, ære og en præmiecheck, på hvad der svarede til cirka 1,4 millioner kroner, på spil, da verdens to bedste Counter-Strike-hold søndag mødtes i finalen i turneringen Blast Premier Fall. De franske verdensettere fra Team Vitality mødte danske Astralis, nummer to på verdensranglisten. Det endte med en fransk sejr. Vitality vandt 2-1 og tog altså toppræmien, mens Astralis med andenpladsen kan indkassere lidt over en halv million kroner.

Motorsport. Racerkøreren Kevin Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean får en undskyldning efter afskeden med Haas i formel 1. Teamchef Günther Steiner erkender, at Haas ikke har været i stand til at give kørerne de bedste betingelser. Steiner gav danskeren en undskyldning over radioen, da Magnussen søndag kørte karrierens foreløbig sidste grandprix i Formel 1 i Abu Dhabi. Her blev danskeren nr. 18 af de 20 kørere. »Vores resultater skyldes ikke dem. De skyldes os, som ikke leverede en god nok bil. De fik det bedste ud af, hvad vi havde, men det var ikke godt nok. Jeg vil ikke give dem skylden, så jeg gav min mening til kende«, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Fodbold. To kampe på tre dage mod hinanden er realiteten for Horsens og AGF, der onsdag mødes i pokalturnerings ottendedelsfinale. Søndag spillede de to klubber i Superligaen mod hinanden, hvor det blev topholdet fra Aarhus, der i sidste ende trak det længste strå og vandt 2-1. Blot tre dage senere mødes holdene så igen, når AGF får Horsens på besøg. Det bliver en anderledes kamp for de to hold, der begge varsler rotation i startelleveren med god plads til reserverne.