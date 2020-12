Fulham vil klage over det røde kort til Joachim Andersen

Fodbold. Joachim Andersen begik et straffespark, der udløste et rødt kort, da han rev Newcastle Callum Wilson omkuld efter en times spil i Fulhams 1-1-udekamp mod Newcastle. Dommeren Graham Scott gennemså optagelsen af forseelsen flere gange, inden han traf sin beslutning, som Fulhams manager, Scott Parker, agter at klage over. »Forseelsen fandt sted uden for feltet. Callum Wilson trådte så ind i feltet og faldt. Jeg kan godt forstå, at dommeren dømte straffe første gang. Men det forundrende og bekymrende er, at vi har VAR nu, og han går over og ser det på en skærm«, siger Scott Parker til Fulhams hjemmeside. Callum Wilson udlignede selv på straffesparket, efter Fulham var kommet foran på et selvmål af Matt Ritchie lige inden pausen.

Svømning. Efter at have sat tre danske juniorrekorder ved DM for juniorer tidligere på måneden, føjede Rasmus Nickelsen en fjerde til i dagens indledende heat i 50 meter fri ved kortbane-DM i Helsingør. 22,13 sek. var 12 hundrededele hurtigere end Magnus Westermanns rekord fra 2012, men den rakte kun til en tredjeplads i det indledende heat, hvor to 19-årige, Malthe Lindblad (21,93 sek.) og Frederik Riedel Lentz (22,07 sek.) var hurtigere.

Fodbold. Villarreal er blevet tildelt en sejr i Europa League over Qarabag, fordi holdet fra Aserbajdsjan ikke stillede op 10. december på grund af et større coronaudbrud i truppen.

Boksning. Med dommerstemmerne 3-0 vandt den mexicanske supermellemvægter Saul Alvarez over den ellers ubesejrede brite Callum Smith og er nu indehaver af VM-bælterne fra WBA og WBC.

Golf. Sæsonfinalen på LPGA Tour har været en besynderlig oplevelse fra Nanna Koerstz Madsen. Efter en bogeyfri første runde i 66 slag var hun på 2.-pladsen, anden runde startede med sportslig katastrofe, da hun på fire huller røg fra 6 under par til 2 over par, inden hun spillede de sidste 13 huller uden en bogey i 3 under par. I tredje runde lavede Nanna Koerstz Madsen 15 par i træk, inden hun sluttede bogey-birdie-bogey. Alt i alt er hun nu i par på en 42.-plads, 13 slag efter den førende sydkoreaner, Sei Young Kim.

Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpix 2-0-målet mod Parma viste Cristiano Ronaldos endnu en gang atletiske formåen, da han sprang højt og headede bolden i mål.

Fodbold. Cristiano Ronaldo er alene på topscorerlistens førsteplads efter for femte kamp i denne Serie A-sæson at have scoret to gange i samme kamp. Det bidrog til en 4-0-sejr til Juventus ude over Parma, der havde Andreas Cornelius på banen den første time. Den 35-årige portugiseren har været skadet og har kun spillet 9 af de 13 kampe i Serie A, hvor han har scoret 12 mål. Svenskeren Dejan Kulusevski indledte målscoringen, og efter to Ronaldo-scoringer gjorde Alvaro Morata det til 4-0.

Dart. Begge kvindelige deltagere ved VM i London er ude af turneringen, efter 61-årige Deta Hedman tabte 3-1 til sin engelske landsmand Andy Boulton. Lisa Ashton røg ud af turneringen i onsdags med et 3-2-nederlag mod Adam Hunt.

Håndbold. Den 37-årige fløjspiller Ann Grete Nørgaard har valgt at opsige sin kontrakt med rumænske SCM Ramnicu Valcea. »Vi fik en melding om, at der var lønnedgang, og de, der ikke var interesserede i det, kunne være fri til at gå«, siger Ann Grete Nørgaard til TV2 Sport.

Håndbold. Lodtrækningen til pokalsemifinalerne i juni gav følgende udfald. Kvinder: Nykøbing Falster mod København og Herning-Ikast mod Odense. Mænd: GOG mod Aalborg og Mors-Thy mod Skjern.