Mangler, mangler, mangler: Sidste års nytårsquiz minder om en tipskupon fra 80'erne

Kan du huske dengang i 80’erne, da Claus Borre eller Tommy Troelsen sluttede Sportslørdag på DR af med at læse de 13 rigtige på tipskuponen op, inden alle tegnene var kendt? Nå, ikke, men det kunne altså lyde for eksempel sådan her:

»1, X, 1, mangler, 2, 1, mangler, mangler, X, 1, 1, 2, 1«.

Årsagen var, at den formelle bekræftelse af slutresultatet i kampen mellem Sunderland og Ipswich og et par andre opgør endnu manglede. Det var før internettets tid, så der skulle lige et par uafhængige samtaler i fastnettelefoner til for at få bekræftet, hvad liveopdateringer og direkte tv-transmission fra snart hver eneste tænkelige kamp i dag kan levere samtidig med slutfløjtet.