Verdens bedste er tilbage med første titel i 11 måneder

Direkte sport i tv Søndag 27. december TV 2 Sport 13.35/15.00 Cykelcross: World Cup 19.30 Ishockey: Herning-Esbjerg TV3+ 22.15 Am. fodbold: Seattle-LA Rams TV3 Sport 17.00 Håndbold: Lemgo-Berlin (m) 19.00 Am. fodbold: Baltimore-Giants Xee 13.00 Fodbold: Leeds-Burnley 15.15 Fodbold: West ham-Brighton 17.30 Fodbold: Liverpool-West Bromwich 20.15 Fodbold: Wolves-Tottenham TV 2 Sport X 21.30 Basketball: LA Clippers-Dallas Vis mere

Badminton. Kento Momota har vundet det japanske mesterskab for tredje år i træk, men titlen var hans første siden verdensetteren i januar i Malaysia var involveret i en alvorligt trafikulykke, der kostedee chaufføren livet. Momota vandt dagens finale over kanta Tsuneyama med 18-21, 21-12, 21-17. Trods den lange pause er Momota stadig nummer 1 på verdensranglisten på grund af de begrænsede aktiviteter under coronapandemien. »Jeg havde ikke spillet i lang tid, så jeg var lidt nervøs op til kampene. Men jeg tror, at mit spil vil vende tilbage, nu hvor jeg har vundet titlen. Jeg er 70 procent lettet og 30 procent glad«, siger 26-årige Momota til AP.

Cykling. Portugiseren Ruben Guerreiro er under en træningstur med nogle venner blevet ramt af en bil og skal ifølge cyclingnews.com opereres i skulderen.

Dovenskab var ifølge manager Frank Lampard en af årsagerne til, at Tammy Abraham og de øvrige Chelseaspillere tabte til Arsenal. Foto: Julian Finney/Ritzau Scanpix

Fodbold. Chelsea missede en chance for at blande sig helt fremme i toppen af Premier League, da lørdagens Londonopgør mod Arsenal blev tabt 3-1. »Man kan enten gøre det svært for dem eller give dem en lille åbning, og det var det, vi gjorde fra første minut og resten af halvlegen. Det var dovenskab at begå et straffespark og dovenskab at give et frispark, som han sparkede op i hjørnet«, siger Frank Lampard om en 1. halvleg, hvor Alexandre Lacazette på straffespark og Granit Xhaka direkte på frispark havde bragt Arsenal foran 2-0.

Kåring. Kenneth Jonassen har fået trænerprisen fra Team Danmark og Salling Group, hvor badmintonlandstræneren var nomineret sammen med kajaklandstræner Mette Barfod og cheflandstræner i landevejscykling Anders Lund.

Håndbold. Efter at have været smittet med coronavirus er Magnus Landin igen testet negativ, men den 25-årige fløjspiller kommer ikke til at spille for THW Kiel i mandagens Champions League-semifinale mod Veszprém.