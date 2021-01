Stime: Storklub synes genrejst efter tre sejre på stribe

Fodbold. Efter tre sejre på stribe – senest 4-0 lørdag aften over West Bromwich – er Arsenal godt på vej ud af krisen og op i Premier league-tabellen. Spillerne har parkeret bekymringerne og spiller nu frigjort med stor succes, mener manager Mikel Arteta. »Tidligere tabte vi kampe, som vi var virkelig uheldige i, og i de fleste tilfælde var det vores egen skyld, fordi vi lavede nogle fejl og manglede disciplin«, siger han ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi har åbenlyst haft brug for at vinde fodboldkampe, og det har givet os momentum og en helt ny energi. Spillerne har sluppet håndbremsen og føler sig mere frigjorte, når de spiller«.

Fodbold. I foråret da corona satte en stopper for al aktivitet kom den tyske klub Schalke 04 under voksende økonomisk pres, da klubben reelt stod uden indtægter. Nu er der tilsyneladende andre boller i suppen. I hvert fald vil den nye cheftræner, Christian Gross, erhverve sig forstærkninger i transfervinduet. »Jeg håber stadig, at vi kan hente en eller to spillere, som kan give os den rette indstilling«, siger Gross ifølge Ritzau til AFP. Klubben, der lørdag tabte til Hertha Berlin, har allerede sikret sig Arsenal-forsvarsspilleren Sead Kolasinac på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Fodbold. Tilskuertribunerne i Italien skal snarest muligt fyldes op med coronavaccinerede fans. Det siger præsidenten for den italienske Serie A ifølge Ritzau til Football Italia. »Jeg synes, at vi burde få lov til at lukke vaccinerede borgere ind på tribunerne«, siger Serie A-præsidenten Paolo Dal Pino. Ifølge Paolo Dal Pino kniber det med kommunikationen mellem fodboldklubberne og regeringen. »Vi fremlagde en plan på 300 sider til regeringen, om hvordan vi kunne byde tilhængere velkommen tilbage på stadion under sikre forhold med en reduceret kapacitet på 20-30 procent«, fortæller han. Men han fik ikke svar fra myndighederne.

Dart. VM i dart er verdens nummer tre, waliseren Gerwyn Price, og Gary Anderson klar til søndagens finale. Det står klart, efter at Price slog Stephen Bunting 6-4, og Anderson slog Dave Chisnall 6-3, i lørdagens semifinaler. Spillerne dyster om en førstepræmie på 500.000 pund, hvilket svarer til lidt over fire millioner kroner.

Håndbold. Det islandske landshold er blevet alvorligt svækket inden VM i Egypten senere på måneden. Landstræner Gudmundur Gudmundsson må nemlig undvære holdets centrale figur og absolut største navn, når det går løs. Barcelona-spilleren Aron Palmarsson er blevet skadet og må vinke farvel til slutrunden, oplyser Islands Håndboldforbund (HSI) på sin hjemmeside.

Fodbold. Real Madrid er nyt tophold i den bedste spanske række efter en hjemmesejr på 2-0 over Celta lørdag aften. Dermed stryger Real forbi lokalrivalen Atlético Madrid og slog samtidig tilbage efter 1-1-skuffelsen mod Elche 30. december.